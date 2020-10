Les annonces faites par la Direction générale de cette société annonçant la reprise des vols Camair Co ce lundi 12 octobre ne sont qu’une farce. Le Boeing 737 300 vieux de 21 ans loué en Ukraine avec tout son équipage ne volera pas ce jour, faute d’assurance passagers.

Plusieurs médias camerounais ont annoncé pour ce lundi 12 octobre la reprise des vols de la Compagnie Camair Co.

Cette information leur avait été donnée en grande pompe par la Direction Générale de cette compagnie qui, depuis le mois de février n’a envoyé aucun avion dans les airs.

La Direction Générale annonçait alors le 7 octobre son redécollage avec un avion 737 300 d’une capacité de 144 places.

Alexandre Fochivé, le directeur des opérations aériennes faisait savoir que Camair Co a appris de ses erreurs du passé et apporté des correctifs à la façon de manager l’entreprise.

Cette entreprise annonçait même l’acquisition d’un autre aéronef dans 30 jours et un troisième dans 60 jours.

Tout cela sonne faux. Aucun vol inaugural de Camair Co ne décollera ce lundi 12 octobre.

En effet la compagnie n’a toujours pas encore conclu la police d’assurance des passagers qui est obligatoire avant tout vol. Il n’est par ailleurs pas possible à Camair Co d’engager la moindre commercialisation des billets d’avion pour l’opération annoncée. Cette dernière ne pouvant se faire avant l’obtention de l’assurance. Une communication interne de Camair Co annonce même déjà que « pour clarification, les vols du lundi 12 octobre au jeudi 15 octobre sont annulés et par conséquent fermés déjà à la vente ».

Camair Co envisage déjà une campagne médiatique dès ce lundi matin pour faire un rétropédalage de sa communication du 7 octobre.

Des réservations seraient déjà faites auprès de plusieurs médias audiovisuels. Madiba Ebongue, le directeur commercial et marketing de Camair Co, faisait déjà remarquer que les vols intérieurs sont une source importante des revenus pour Camair Co. La réalité étant que même sur ces lignes, la compagnie n’a jamais obtenu le moindre profit.

Les populations des régions septentrionales qui jubilaient déjà à l’annonce de la reprise des vols de Camair Co devront encore attendre au moins jusqu’au vendredi 16 octobre pour espérer voir un avion décoller.