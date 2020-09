Sous le Parrainage de SE Roger MILLA, Ambassadeur Itinérant et de l'international lion indomptable Idriss Carlos Kameni, un groupe d'associations se donne la main pour venir en aide aux enfants en difficultés, aux handicapés et aux orphelins.

Cet important projet humanitaire que porte la Fondation Cœur d'Afrique, l'association Dain Dome for Africa, l'association AZAEL et le cabinet de communication et de marketing MPACT, a été communiqué cet après-midi à la presse pour faire écho auprès du public; un projet de Sponsoring pour les orphelins dénommé "Mon Noël Coloré" visant à offrir aux tout-petits un sourire, un cadre de vie pour s'épanouir comme d'autres enfants nés des familles aisées pendant les fêtes de décembre. Ce réseau d'associations à but non-lucratif œuvre pour la promotion et la défense des droits des enfants en Afrique en particulier pour les enfants défavorisés; qui sont les plus vulnérables.

Rappelons que des milliers d'enfants sont touchés à travers ce réseau.

Dans le cadre de ce projet dénommé "Noël Coloré", il est prévu le 23 décembre 2020 de 08h à 12h une sortie festive et joyeuse avec les tout-petits choisis dans les orphelinats et les foyers d'accueil. Ils seront pris en charge dans plusieurs domaines, jouets offerts, ils seront conduits dans les parcs d'attraction pour enfants comme les manèges où il y'a une multitude de jeux divertissants de leur âge. Le football étant le sport préféré des camerounais, le coup d'envoi d'un match de gala sera donné à 13h au stade omnisports annexe 1 de Yaoundé vue l'importance de cet événement, plusieurs footballeurs internationaux prendront part et une bonne fourchette des joueurs locaux. Ensuite on mettra la clef sous le paillasson dans la salle VIP d'Ongola Samba à partir de 20h; une soirée de bienfaisance organisée dans le but de mobiliser les fonds pour la réhabilitation du centre d'accueil Valaria Misricordia de Nkolbiyem et l'école publique de Nkolmelen a été choisie pour être dotée d'une médiathèque construite et équipée.

Les âmes de bonne volonté qui voudraient soutenir cet important projet sont priées de contacter les organisateurs à travers les numéros et adresses sur la brochure.