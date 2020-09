Le Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré, était de retour cette année dans un format inédit. Pour la première fois, elle a eu lieu sur une semaine, du 17 au 24 septembre 2020 via l’application United Heroes.

Compte tenu des mesures sanitaires, les collaborateurs du Groupe Bolloré se sont rassemblés virtuellement sur une plateforme dédiée pour cumuler les kilomètres parcourus en marchant, en courant, ou à vélo. L’objectif annoncé était de faire le tour de la Terre, soit 40 000 kilomètres. Pour cette nouvelle édition, ils étaient plus de 125 participants issus de 85 pays à relever le défi aux quatre coins du globe. Ensemble, ils ont parcouru plus de 175655 km, dépassant ainsi largement l’objectif fixé.

Dans le cadre du déploiement de l’action solidaire du Marathon Day, Kribi Conteneurs Terminal (KCT) a fait construire un forage d’eau à pompe manuelle à l’école publique d’Eboundja, située à 15km du Port de Kribi. Une réalisation dont vont bénéficier les 240 élèves de l’école et plus de 500 habitants du village Eboundja. «Nous sommes heureux de contribuer à aider ces jeunes qui incarnent l’avenir du Cameroun. En mars dernier, nous avions déjà doté l’école publique d’Eboundja de latrines, aujourd’hui, nous leur offrons un forage à pompe manuelle. Je tiens à remercier chacun de nos collaborateurs d’avoir participé à cet événement et d’être venus nombreux pour réaliser cette action engagée et solidaire», a déclaré Eric LAVENU, Directeur général de Kribi Conteneurs Terminal.

Pour Alex NDJEUNKWE, le Directeur de l’école primaire publique d’Eboundja: «Comme vous le savez, l’eau c’est la vie. Ce forage va éradiquer le problème de soif de nos élèves et des populations environnantes. Et le danger permanent qui consistait pour les élèves à traverser la route pour aller chercher à boire ne sera qu’un triste souvenir. Du fond du cœur et avec toutes les populations, nous remercions la Direction Générale de Kribi conteneurs Terminal ainsi que tous ses collaborateurs qui ont travaillé pour la réalisation de ce forage». Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille BOLLORE, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde au profit d’une association caritative. Pour chaque inscription, trois euros (environ 2000 FCFA) sont reversés à une association ou ONG mondiale.

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Bolloré, de CMA CGM,de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise uneinfrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.