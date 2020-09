CAMEROUN :: 80 femmes enceintes ont pu contracté le coronavirus :: CAMEROON

La situation épidémiologique du Cameroun révèle que depuis mars, date à laquelle le pays a enregistré son premier cas de coronavirus, quatre-vingt (80) femmes enceintes ont été infectées par le virus.

Cette information a été rendue publique le mercredi 2 septembre à Yaoundé par le Dr Fanne Mohamat, directrice de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique au cours d'une conférence sur la situation épidémiologique du COVID-19 au Cameroun.

S'adressant à la presse, le responsable de la santé a révélé que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour renforcer l'offre de services de soins de santé essentiels aux femmes enceintes infectées.

Parmi ces mesures, elle a cité la rédaction de lignes directrices par des experts du domaine mère-enfant, validées par le comité scientifique du ministère de la Santé publique.

Les femmes enceintes infectées, a-t-elle dit, sont plus à risque de développer une maladie grave à cause du COVID-19 que les femmes non enceintes, raison pour laquelle le responsable de la santé a appelé les parents et les mères en particulier à continuer de respecter les mesures de barrière COVID -19 et à appeler le 1510. en cas de symptômes.