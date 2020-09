CAMEROUN :: L’escroc promettait des marchés… :: CAMEROON

Dans un registre désormais classique, des arnaqueurs continuent de sévir en promettant un enrichissement facile et rapide à leurs cibles. Un des derniers coups à la mode consiste à faire miroiter des marchés juteux, apparemment faciles à exécuter. L’affaire se passe au téléphone, comme d’habitude.

Une animatrice radio basée à Douala a été ainsi « approchée » il y a quelques jours. Au bout du fil, après des formalités pour le moins suspectes, l’escroc se présente comme le responsable des achats dans un grand hôtel de Douala. Puis propose à sa cible de devenir fournisseur en épices et autres condiments pour la cuisine de l’établissement hôtelier.

La personne appelée a tout de suite flairé l’arnaque, surtout que son correspondant l’oriente vers un certain « papa », qui vend moins cher des produits qu’elle pourra replacer avec des marges monumentales (on dépasse les 100% de bénéfices). L’animatrice se prête au jeu, mais commence à enregistrer la conversation. Elle enregistrera aussi celle du complice (basé à Logpom, selon ses dires) qui s’est empressé de donner un numéro pour le transfert d’argent, en promettant d’envoyer un coursier livrer la marchandise.

Cela dit, après quelques questions bien placées, les escrocs se sont sentis percés à jour. Et ont tenté de s’esquiver à l’esbroufe et au dédain. Mais il n’est pas certain qu’ils aient raccroché en étant sereins : leur cible du jour a promis de livrer leurs numéros et les enregistrements aux forces de l’ordre.