CAMEROUN :: Un accident fait cinq morts à Bidzar :: CAMEROON

Bidzar, dans l’arrondissement de Figuil, département du Mayo-Louti dans la région du Nord a été le lieu d’un accident de la circulation mortel survenu en début de matinée du 27 août dernier. Selon des témoignages des riverains, le drame est survenu au niveau de la carrière des Cimenteries du Cameroun (Cimencam) sur la nationale numéro 1 [Garoua-Maroua].

Il s’agit de deux voitures de transport interurbain qui sont entrées en collusion, l’une en voulant «doubler » un camion qui sortait de la carrière. Joint au téléphone, le maire de Figuil, Nana Messengué a indiqué que le bilan fait état de cinq morts et de nombreux blessés dont certains dans un état critique.

«Il y a eu plusieurs blessés. Ils ont été évacués vers des formations sanitaires de Garoua », a confié le magistrat municipal. Les deux véhicules de marque Toyota Hiace avaient à leur bord chacun au moins 20 passagers dont des femmes et des enfants.

C’est l’un des premiers accidents les plus graves que cette cité abritant un site archéologique et une carrière d’exploitation de calcaire et de marbre enregistre. Malgré une plaque indiquant une sortie camion à cet endroit, la majorité des accidents dans la ville de Bidzar y sont enregistrés. Bidzar est situé à 124 kilomètres de Garoua, à 24 km de Figuil, à 20 km de Guider dans le Nord et à 91 km de Maroua dans l’Extrême-Nord.