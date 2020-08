Nestlé continue la lutte contre la pollution par le plastique au Cameroun :: CAMEROON

Au total cinq mille tonnes de déchets recyclés. Le partenariat entre Nestlé Cameroun et Namé Recycling, une société de collecte, recyclage et vente des déchets plastiques porte ses fruits. Immersion dans la lutte contre la pollution qui dure depuis trois ans.

C’était une visite guidée dans les rouages d’une entreprise citoyenne. Namé Recycling est située au lieu dit centre équestre à Bonaberi dans l’arrondissement de Douala IV eme. Ici, on confesse que la mission est de « promouvoir une économie circulaire en donnant une seconde vie aux déchets plastiques et en réduisant la pollution plastique tout en apportant des opportunités économiques » Dans un environnement ou des millions de bouteilles plastique et autres sont jetés. C’est dans ce sens que Nestlé Cameroun a conclu un partenariat avec Namé Recycling en 2019. Le but étant de collecter, de traiter et de recycler les déchets plastiques. Avec deux axes d’intervention majeurs : La collecte, le traitement et le recyclage des déchets plastiques ; La sensibilisation des communautés aux bonnes pratiques en matière de ségrégation des déchets et de préservation de l’environnement.

A Namé Recycling, on a pris l’ampleur de la situation en mettant sur pied des cages écologiques, réceptacles des déchets plastique issus de la collecte par les populations dans la ville de Douala. Ici, on confesse qu’il faut donner une seconde vie aux déchets plastiques pour apporter une valeur ajoutée à l’économie. A l’usine, la chaine de production va de la réception des déchets, le lavage, le trie, le broyage et la production des produits finis. A l’instar des feuillards, sorte de fils d’attache qui servent dans le commerce et l’industrie. C’est dans la même dynamique que Nestlé, dans le cadre de la création de valeur partagée, a pris l’engagement global de rendre ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025 avec un accent particulier sur la lutte contre la pollution par les déchets plastiques.

Au total de ce partenariat de lutte contre la pollution, une économie de protection environnementale équivalente à 400 Ha de foret déboisée, 300 millions de gaz carbonique et 500 voitures parmi les plus polluantes au Cameroun. Bien plus et pour l’année 2020, Nestlé a pour ambition de collecter, de traiter et de recycler 100 tonnes de déchets plastiques.

Aussi dans le cadre de ce partenariat avec Namé Recycling Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun, « le bien-être de nos communautés passe aussi par la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures. À ce titre, Nestlé continuera de jouer un rôle majeur pour rendre ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025 et pour recycler ses emballages actuels dans le cadre d’une économie circulaire qui crée de la valeur pour tous. »