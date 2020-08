ADVANS Cameroun et STUDELY Cameroun conçoivent une offre de crédit scolaire pour la France :: CAMEROON

Studely Cameroun & Advans Cameroun allient leurs forces pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants Camerounais en mobilité vers la France

Pour faciliter l’accès aux études en France pour les étudiants camerounais en mobilité, ADVANS Cameroun et STUDELY Cameroun ont conçu une offre de crédit scolaire permettant aux parents d’étudiants de pouvoir bénéficier d’un crédit de 1%* afin de financer les études en France de leurs enfants.

Depuis 2016, le Groupe STUDELY est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité internationale. Il permet notamment aux étudiants de justifier leurs ressources financières dans le cadre d’une demande de visa pour études à travers l’obtention d’une Attestation de Virement Irrévocable (AVI).

Celle-ci garantit la disponibilité des fonds exigés par le consulat qui permettront à l’étudiant de subvenir à ses besoins tout au long de l’année d’études en France.

Recevant de plus en plus de demandes d’étudiants ne disposant pas de ressources financières suffisantes afin d’obtenir une AVI, STUDELY Cameroun s’est rapproché du Groupe ADVANS, institution de microfinance proposant des produits de crédit, de prêts, de transferts et des services financiers associés aux TPE et PME du Cameroun.

Cette nouvelle alliance permettra aux conseillers STUDELY de proposer dès cette année, aux étudiants et à leurs parents, un système de financement par le concours d’ADVANS Cameroun. Un dispositif innovant, dédié aux étudiants internationaux, pour les soutenir dans leur projet.

Fort de ce partenariat, STUDELY Cameroun propose désormais de contracter un crédit personnel qui permettra aux étudiants qui souscrivent à l’offre de couvrir jusqu’à 60% maximum de la somme exigée par le consulat dans le cadre de la demande de visa pour études.

STUDELY Cameroun et ADVANS Cameroun ont un objectif commun : accompagner aux mieux les étudiants et parents dans la promotion de l’éducation et de la formation.

Pour accéder à l’offre, les clients devront répondre aux critères d’éligibilités* :

• Ouvrir un compte ou alors posséder d’ores et déjà au moins un compte dans les livres D’ADVANS

Cameroun ;

• Avoir des documents justifiant l’admission de l’étudiant dans une école ou une université en France et fournir les justificatifs de revenus comme garant du crédit ;

• Justifier d'un apport personnel minimum de 40% du montant relatif à la caution bancaire pour études, logé dans un compte à ADVANS Cameroun.

*Ces critères peuvent varier en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du garant du demandeur

“Ce partenariat revêt une importance d'autant plus forte, qu'il s'est conclu dans ce contexte difficile de crise sanitaire, impactant financièrement de nombreuses familles camerounaises. Il témoigne de la volonté commune du Groupe STUDELY et d'ADVANS, de soutenir l'accès aux études en France, et d’aider les étudiants impactés à continuer leurs démarches pour venir étudier en France.” Arsène Kapnang, directeur zone Afrique centrale

A PROPOS

Créée en 2016, STUDELY SAS société de droit français, agréée auprès de l'ORIAS et l’Autorité des marché financiers (AMF) en France est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité internationale.

STUDELY permet aux étudiants de justifier plus facilement leurs ressources financières à travers une attestation garantissant la disponibilité des fonds qu'ils déposent préalablement. Ces fonds permettent d’assurer les frais de leur séjour et les conditions de logement en France. Également, STUDELY aide les étudiants à trouver un logement, ouvrir un compte bancaire et obtenir des assurances nécessaires depuis leur pays d'origine. Ces solutions viennent simplifier les démarches pour l'obtention du visa étudiant et renforcer l'attractivité de l'enseignement français à l'international.

Actuellement présents dans quinze pays en Afrique (Afrique de l’ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal, Togo ; Afrique centrale : Cameroun, Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Tchad ; Afrique du Nord : Algérie, Maroc et Tunisie) où plus de 4000 étudiants ont déjà bénéficié de sa solution. Studely gère près de 30 millions d’euros de fonds d’étudiants avec plus 104 collaborateurs dans le monde. ADVANS Cameroun est une filiale d'un réseau d'institutions financières appelé Groupe ADVANS. Il s'agit d'une institution de microfinance agréée par le ministère camerounais des finances, qui offre des crédits aux TPE et PME urbaines mal desservies par le secteur bancaire et la microfinance. ADVANS Cameroun propose une gamme de produits de prêts simples (prêts de groupe, fonds de roulement et crédits d'investissement) et de dépôts (comptes courants, comptes d'épargne, dépôts à terme), avec l'ambition de devenir le partenaire financier privilégié des TPE et PME au Cameroun.

