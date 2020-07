CAMEROUN :: Six présumés braqueurs interpellés à Douala :: CAMEROON

Fin de parcours pour six présumés braqueurs qui semaient la terreur à Douala. Les malfaiteurs ont été interpellés les 4 et 7 juillet par les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Bonanjo. D’après des témoignages, le gang qui multipliait des forfaits était spécialisé dans le vol de voitures et l’arnaque des populations. Le dernier coup de vol du groupe remonte à la nuit du 13 au 14 juin à Bonabéri dans l’arrondissement de Douala 4e. Les présumés malfrats dont l’âge est compris entre 28 et 40 ans, ont braqué un homme au volant de sa voiture.

Outre le véhicule arraché, les hors-la-loi ont emporté deux téléphones portables, un ordinateur portable et une somme de 110.000 Fcfa. Mais, ils n’ont pas couru longtemps. L’exploitation d’un des deux téléphones volés va conduire à leur interpellation dans les quartiers Bonendale et Elfvillage à Douala. Au cours de cette opération de la gendarmerie, les présumés braqueurs ont été surpris avec quatre pistolets de fabrication artisanale, une dizaine de cartouches de chasse, une rame de papier découpée sous forme de billets de banque et une cagoule.

Ledit matériel permettait au groupe de malfaiteurs de nuire aux populations de la capitale économique. Après des recherches, le véhicule et l’ordinateur portable emportés par les malfaiteurs ont été retrouvés au quartier Omnisports à Yaoundé. Le gang a été présenté à la presse lundi, 27 juillet à la légion de gendarmerie du Littoral à Douala, où ils étaient jusque-là en garde-à-vue en attendant d’être déférés à la prison centrale de Douala où leur procès sera ouvert.