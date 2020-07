CAMEROUN :: Un réseau de détournement de salaires démantelé à Yaoundé :: CAMEROON

Poursuivis pour les faits de vol, faux et usage de faux en écritures privées et de commerce, deux jeunes gens bénéficiant de la complicité des agents du ministère des Finances sont accusés d’avoir créé des comptes bancaires parallèles pour y virer les salaires de certains fonctionnaires.

Roland Doum Dieu alias « Asu Atumu Ignatius », alias « Modabe Rene » en détention à la prison centrale de Yaoundé Kondengui, est passé aux aveux complets pendant que Théodore Dambolong son supposé complice a rejeté en bloc les faits de vol, faux et usage de faux en écritures privées et de commerce pour lesquels ils sont poursuivis devant le Tribunal de première instance( TPI) de Yaoundé centre administratif. Curieusement, les agents du ministère des Finances qui sont supposés avoir facilité la commission du forfait, sont écartés de la procédure judiciaire. Il est reproché aux deux personnes d’avoir détourné, à l’aide de faux documents, le salaire d’un traducteur principal en service à Buea pour le virer dans un compte ouvert à l’agence Afriland First Bank du Mfoundi.

Le 16 juillet 2020, le plaignant, qui réside à Buéa, a fait le déplacement de Yaoundé pour venir soutenir l’accusation. Il a expliqué que le 30 juin 2020, lorsqu’il se rend à sa banque, la National Commercial Credit de Buea, il constate que son compte n’était pas approvisionné. Des investigations auprès du ministère des Finances révèleront que le plaignant était supposé avoir ouvert un autre compte bancaire logé dans les livres d’Afriland First Bank agence du Mfoundi depuis le mois de novembre 2018. Compte dans lequel raconte-il, son salaire mensuel était désormais viré.

Bouleversé par ces informations, le fonctionnaire avait immédiatement demandé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Une plainte avait été déposée contre inconnu à la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Un guet-apens tendu à l’agence Afriland du Mfoundi permettra d’interpeller la main dans le sac, Roland Doum Dieu qui s’apprêtait à toucher pour la deuxième fois le salaire du traducteur avec une fausse carte nationale d’identité. «Au départ, la banque m’a présenté le dossier d’ouverture du compte qui portait mon nom mais la photo était celle du mis en cause que je ne connaissais pas. C’est plus tard que je serai informé de l’arrestation des mis en cause», a déclaré le plaignant.

Devant la barre, Roland Doum Dieu a réitéré ses aveux au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir été impliqué dans cette affaire par son frère consanguin, Mediobot, qui a fondu dans la nature dès le déclenchement de la procédure judiciaire. « J’étais à Bertoua quand il m’a demandé de venir lui apporter de l’aide dans la constitution d’un dossier aux Finances. Il était question que je détourne le salaire d’un fonctionnaire avec une fausse identité pour le virer dans une banque dans laquelle je sollicite un crédit bancaire d’une durée de 10 ans», a-t-il confessé. Il dit n’avoir gagné finalement que 30 mille francs dans cette opération dont le grand bénéficiaire est M. Mediobot.

Théodore Dambolong, le supposé complice de Roland Doum Dieu qui comparaît libre, a expliqué qu’il est propriétaire d’un photocopieur avec lequel il travaille aux alentours du ministère des Finances. Parallèlement, il dit jouer le rôle de facilitateur auprès des usagers qui ont des difficultés à constituer et à déposer certains dossiers au ministère des Finances. «Le 3 février 2020, ils m’ont contacté et demandé de les aider à faire enregistrer trois dossiers de changement des comptes bancaires au service du courrier du Minfi, expliquant qu’ils étaient des étrangers dans la ville de Yaoundé.

C’est ce j’ai fait et je ne me doutais de rien», a déclaré M. Dambolong. Il ajoute que le forfait de l’actuelle procédure judiciaire a été commis en janvier 2020, un mois avant qu’il ne fasse la rencontre de Mediobot et son frère. Ce qui explique, selon lui, son innocence dans cette affaire. Il note que les dossiers que lui ont remis les concernés étaient plutôt relatifs à d’autres malversations que ces derniers s’apprêtaient à commettre. Pour le représentant du parquet les arguments de Théodore Dambolong sont pertinents. Le magistrat estime que ce dernier est un naïf. Il a été utilisé par Roland Doum Dieu et surtout par M. Mediobot, le cerveau du gang. Il a demandé au tribunal la relaxe du mis en cause pour faits de complicité non établis.

S’agissant de Roland Doum Dieu, le magistrat du parquet a requis sa condamnation étant donné que ce dernier est passé aux aveux complets en décrivant au cours de son témoignage, le mode opératoire qu’il a utilisé pour la commission du forfait décrié. Les avocats du plaignant ont soutenu, pour leur part, que cette affaire a causé un important tort à leur client qui a été sevré de son salaire pendant plusieurs mois. De plus, il a engagé, disent-elles, des dépenses à cause de nombreux déplacements et les frais de la procédure judiciaire liés à cette affaire. Les avocats ont sollicité la somme de 7,4 millions de francs représentant les dommages et intérêts. Le tribunal a promis de rendre son verdict le 30 juillet 2020.