CAMEROUN :: Inès Belinga la journaliste du Groupe L'Anecdote soutient brillamment son Master 2 à l'Esstic :: CAMEROON

Elle n'est pas qu'une jeune femme à la beauté fine, raffinée et élégante. Inès Arielle Belinga, c'est d'abord une journaliste talentueuse. Elle ne doit pas son prestigieux et stratégique poste de Chargée de la Communication au Groupe L'Anecdote, et de porte-parole du PDG Jean Pierre Amougou Belinga, à son commun patronyme avec l'illustre homme d'affaires milliardaire. Inès Arielle Belinga est aussi une brillante chercheure.

Le 16 juin 2020, Inès Arielle Belinga était devant un jury de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ( Esstic ) de l'Université de Yaoundé 2, pour la défense de son mémoire de Master 2 professionnel. Les travaux de recherche de notre consœur, portent sur " l'Amélioration de la perception de l'image du Groupe L'Anecdote, en tant que macrostructure ". Il s'agit de recherches effectuées sur la Communication et la Coopération internationale, en vue de l'obtention du diplôme de Master 2". Ayant travaillé en toute indépendance, les travaux d'Inès Arielle Belinga, ont cependant, été menés sous l'œil vigilant et exigeant du Prof. Laurent Boyomo Assala, directeur de l'Esstic, ainsi que d'un autre enseignant chargé du respect des canons et protocoles de rédaction d'un mémoire de Master 2. La soutenance avait pour présidente, Prof. Alice Ngah Minkala, avec pour membres, Dr. Blaise Ngono, et Dr. Jean Louis Ntang. Bien plus, la candidate a obtenu une note de 15 /20, la meilleure de la cuvée. Une performance qu'elle partage cependant avec un autre lauréat.

DU PROBLÈME RÉSOLU PAR LES TRAVAUX D'INÈS ARIELLE BELINGA

Étant déjà haute cadre d'une entreprise, la chercheure a logiquement, pris appui sur deux rapports d'activités professionnelles. C'est donc de là, que lui a été inspiré le problème à résoudre, comme tout sujet de recherche digne de ce nom. "'L'Amélioration de l'image du Groupe L'Anecdote en tant que macrostructure", est donc le problème repéré par Inès Arielle Belinga. " L'image du Groupe L'Anecdote est flouée à cause des produits et entreprises créés au sein du Groupe L'Anecdote. Si vous dites Vision 4, Satellite FM, journal L'Anecdote,, les gens reconnaissent très rapidement. Mais si vous dites: Groupe L'Anecdote, les gens ne savent plus de quoi vous parlez, à part les journalistes et les directeurs de publication ",nous confie Inès Arielle Belinga, précisant au passage, qu'elle a travaillé sur la base d'une enquête - questionnaire. Et de poursuivre : " Raison pour laquelle, nous avons travaillé sur le détachement de la macrostructure qu'est le Groupe L'Anecdote, vis-à-vis de ses produits, et l'une des propositions, était la mise en sur pied, d'un holding qui, traduirait la macrostructure".

CONCRÈTEMENT..

Se voulant bien comprise sur les visées pragmatiques de ses travaux de recherche, Inès Arielle Belinga donne des exemples ayant étoffé son mémoire de Master 2 en Communication et Coopération internationale. "Quand vous arrivez ici ( siège du Groupe L'Anecdote, Ndlr ), rien ne vous prouve que vous êtes au Groupe L'Anecdote : l'enseigne lumineuse, porte l'inscription Vision 4; le logo porte aussi Vision 4. Est-ce que les gens connaissent le Groupe L'Anecdote ? Le distinguent-ils de ses produits ? Plusieurs personnes , notamment des étudiants, m'ont dit : "je connais Vision 4, je connais Vision Finance, je connais Issam, mais pas le Groupe L'Anecdote". Lors de mes enquêtes, je me suis rendu compte que les divers produits du Groupe L'Anecdote sont bien connus du public, tandis que que le Groupe L'Anecdote qui est la maison- mère, n'est pas connue. J'ai ainsi voulu démonter que s'il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfants, d'où la nécessité de travailler pour la vulgarisation du Groupe L'Anecdote, en tant que macrostructure qui porte différents produits".

DES TRAVAUX DE RECHERCHE FORT APPRÉCIÉS PAR JEAN PIERRE AMOUGOU BELINGA, PDG DU GROUPE L'ANECDOTE

Homme de principes qui n'hésite pas à se saisir de toute opportunité pour développer ses activités économiques et financières, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, voit d'un très bon œil, les travaux de recherche de sa " fille" et homonyme Inès Arielle Belinga. " Le PDG avait un empêchement le jour de ma soutenance. Mais en matinée, il m'a fait un message pour m'exprimer ses regrets de ne pas pouvoir être là. Mais je vous avoue qu'il m'a soutenu moralement et financièrement pendant le haletant et difficile parcours qui m'a conduite à la soutenance de mon Master 2. Mon patron est un homme formidable qui me soutient en toutes circonstances. C'est un employeur merveilleux et généreux, comme on en trouverait vraiment pas au kilomètre carré dans ce monde" , nous confie émue, Inès Arielle Belinga. Et d'ajouter que les solutions apportées pour une meilleure visibilité de la macrostructure Groupe L'Anecdote, ont trouvé un écho favorable auprès de Monsieur Amougou Belinga. Elle cite par exemple, le holding créé, le siège du Groupe L'Anecdote dont le joyau architectural en érection à Yaoundé ( face palais des sports au quartier Warda), sera fin prêt d'ici la fin d'année. "Nous envisageons la création portail web; il est en cours d'élaboration, et des spécialistes qui viendront de l'étranger, y travailleront avec application. Il s'agira donc pour nous, de vulgariser d'abord les produits que nous avons , avec des pages web spécifiques pour chaque produit".

Interrogée sur la création d'un journal en ligne classique du genre Camer.be, Journalducameroun ou encore 237Online.com, Inès Arielle Belinga la patronne de la Communication du Groupe L'Anecdote, et porte-parole du PDG Jean Pierre Amougou Belinga, a répondu que c'est un projet important qui est dans le pipe, mais que pour le moment, c'est la mise en place du portail web dédié au Consortium L'Anecdote, qui est à l'ordre du jour.

C'est donc une Inès Arielle Belinga désormais titulaire d'un Master 2 professionnel en Communication qui, trône à la tête de la Communication du Groupe L'Anecdote, et plus que jamais, outillée pour porter la précieuse parole du PDG, Sa Majesté, Jean Pierre Amougou Belinga. Et ce n'est pas fini: Inès Arielle Belinga a encore soif des lauriers académiques, et rien ne l'arrêtera.