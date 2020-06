CAMEROUN :: POUR SALAIRE IMPAYÉ UN VIGILE CONDUIT TOUTE SA FAMILLE CHEZ SON PATRON :: CAMEROON

Un veilleur de nuit a emmené sa femme et ses enfants chez son patron.

Le vigile d’une villa située au quartier Logpom à Douala, réclame plusieurs mois d’arriérés de salaire.

Depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus, ses employeurs broient du noir. Du coup, ils ne parviennent pas à payer les employés de maison. Las de réclamer son dû, l’homme a tout simplement choisi de faire venir sa femme et ses enfants dans la villa de son patron.

Le vigile dit être dans l’incapacité de nourrir sa famille, même pour aller au travail, il pratique la marche à pieds. Il tire le diable par la queue et en l’absence de son salaire, il est difficile pour lui de joindre les deux bouts.

Les tractations de cette affaire se poursuivent dans un commissariat.

A rappeler qu’une histoire presque similaire a été vécue par une famille au quartier Ndogpassi zone de recasement, il y a quelques semaines. Un vigile a pris en otage le fils de son patron suite à trois mois d’arriérés de salaire et 200 000fcfa de réclamation. Il avait grimpé sur un cocotier et menaçait de laisser tomber l’enfant. Son argent lui avait été remis, et il a été licencié.