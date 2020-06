CAMEROUN :: Douala: Le Maire Roger Mbassa Ndine en phase avec le village Yassa :: CAMEROON

Dans le continuité de sa tournée de visite dans les cantons de la ville de Douala, Le Maire de la Ville a marqué un arrêt majeur au niveau du village Yassa, Douala- Cameroun

A l'approche de son centième jour à la tête de Mairie de la ville de Douala, le Maire Roger Mbassa Ndine a entamé il ya quelques semaines une tournée de visite dans les différents cantons de la ville de Douala.

L'étape de ce week-end l'a conduit au village Yassa situé dans l'arrondissement de Douala 3 è à l'entrée Est de la ville. Ici , Roger Mbassa Ndine qui était accompagné par Valentin Epoupa le Maire de la commune de Douala 3 en sa qualité de local de l'étape s'est rendu a la chefferie traditionnelle du coin où ils s'est longuement entretenu avec les forces vives de ce village.

Et comme dans toutes les étapes de sa tournée, il a pris le soin de relever toutes les doléances des habitants de cette partie de ville. Entre le manque d'emplois pour les jeunes et les constructions anarchiques dans le village en passant par la libération de certaines emprises pour permettre les déplacements des populations, le Maire a reçu tout un chapelet de doléances. Il a été marqué et il a tenu a le noter par le dynamisme d'une élite jeune qui se bat au quotidien au tour de l'association des ressortissants de Yassa pour le développement local (ARYDEL) à travers le projet Yassa Propre piloté de mains de maître par Joseph Ngangue élite du coin. Ceux-ci se sont lancés dans une modernisation de leur village et une approche jeune différente qui mènera à coup sûr les jeunes de ce village vers un développement plus rapide.

Le Maire a tout d'abord félicité le dynamisme de ces jeunes tout en leur rappelant sa filiation avec ce village. Il a ensuite promis de soutenir toutes les initiatives de ces jeunes tant que celles-ci contribuent à l'embellissement de la ville dans un contexte où la ministre de l'habitat et du développement urbain vient de lancer un concours qui primera la ville la plus propre, Roger Mbassa Ndine compte sur le village Yassa pour être l'un des points forts de la capitale économique à ce concours.

Dans le même élan, le Maire de la ville a promis sous le contrôle des chefs de ce coin de participer à la formation des jeunes du village Yassa à l'apprentissage de certains métiers porteurs tels que l'élevage des escargots et la pisciculture.

Sa pensée allait dans le sens que le manque d'emploi ne se résoudra pas forcément par des places dans les bureaux administratifs. Mais plutôt par Certains métiers encore négligés qui peuvent se révéler très porteurs à long terme.

Joseph Ngangue le président de l'Arydel et initiateur du projet Yassa Propre s'est dit satisfait de cette visite du Maire de la ville, il a aussi ajouté que cette visite va une fois de plus créer une saine émulation au sein de la jeunesse du village Yassa afin que celle-ci se prenne en main pour un développement plus efficace de leur village.