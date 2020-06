CAMEROUN :: Une femme poignarde son mari à mort à Yaoundé :: CAMEROON

Arlette Ndoum lors de la rixe conjugale avec son époux le 10 juin 2020, elle le poignarde 3 fois au cou, au dos et au ventre.

« Je n’en ai marre. Aujourd’hui, tu vas seulement finir avec moi », crie Arlette Ndoum lors de la rixe conjugale avec son époux le 10 juin 2020. Les deux tourtereaux résident au quartier Essos, au lieudit « Lycée bilingue », situé dans l’arrondissement de Yaoundé V. Il est exactement 23heures, lorsqu’une bagarre déclenche dans la chambre conjugale du couple Ndoum.

Comme pomme de discorde, Arlette Ndoum, a refusé d’assumer son devoir conjugal. Fatiguée de subir des bastonnades de la part son époux, Arlette va profiter du sommeil d’Alain pour se venger en utilisant une arme blanche. Camer.be. Rassuré qu’il était bel et bien dans les bras de Morphée, son épouse va sortir le couteau rangé dans son placard en fin de soirée et poignarde son mari 3 fois le cou, le dos et le ventre.

« Tous les jours, c’est la même chose. Bastonnade matin, midi et soir. Parfois devant les enfants. Aujourd’hui, je te rends la monnaie de ta pièce. Tu ne me feras plus jamais du mal », Hurle-telle en faisant sa salle besogne sur les parties tels que le cou, le dos et le ventre. Malgré les supplications d’Alain, elle va continuer son massacre.

Suite aux cris de la victime qui se faisait entendre dans toute la maison, Hermine, la soeur cadette du mari et leurs progénitures vont se réveiller subitement et se diriger dans la chambre des parents, où ils trouveront Arlette en pleine boucherie. Sur ces mains, elle tient le couteau et les draps étaient trempés de sang, au point où l’on se croirait dans un film d’horreur ou une scène criminelle. « J’ai dû poser cet acte pour me sauver de ton frère. Je ne supportais plus cette situation. J’étais devenue ton terrain de boxe.

Alors que je ne suis pas venue en mariage pour être le tambour de quelqu’un », explique-t-elle en pleurant. Prise de panique, Hermine décide immédiatement d’informer le reste de la famille, qui en un laps de temps viendront secourir leur frère plongé dans un état critique. Marié à Arlette en 2019 et père de six enfants, la victime est actuellement internée au Centre des urgences de Yaoundé (Cury) où il est sur soin intensif. Tandis qu’Arlette a été interpellé par les forces de l’ordre dudit arrondissement pour besoin d’enquête.