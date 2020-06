CAMEROUN :: Lutte contre le Covid- 19: Paul Biya offre 17 000 masques au secteur éducatif :: CAMEROON

Le don du chef de l'État, a été remis aux quatre ministères concernés, hier à Yaoundé ( capitale politique du Cameroun) par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji.

Du beau monde hier à l'esplanade du ministère de l'Administration territoriale à Yaoundé. Remise du don de 17 000 masques de protection contre la propagation du Coronavirus, par le ministre de l'Administration territoriale ( Minat) Paul Atanga Nji. Le donateur et bienfaiteur : Paul Biya le président de la République. Les bénéficiaires : le ministère de l'Enseignement supérieur qui se taille la part du lion, avec 130 000 masques; le ministère des Enseignements secondaires avec 15 000 masques; le ministère de l'Education de base avec 15 000 masques, et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, avec 10 000 masques. Tous ces matériels de lutte contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus, précise le communiqué du Minat, sont destinés aux universités d'État, aux instituts privés d'enseignement supérieur, aux lycées et collèges, aux écoles primaires, et aux centres de formation professionnelle.

Présidant la cérémonie, le ministère de l'Administration territoriale Paul Atanga Nji, a indiqué que le chef de l'État Paul Biya, est un homme qui " prêche par l'exemple et par l'action ". Et Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur de lui emboiter le pas, en déclarant que " le chef de l'État dit ce qu'il fait, et fait , et fait ce qu'il dit. Il n'est pas là pour perorrer, mais pour travailler. Au nom de la communauté universitaire, je dis merci au merci au président de la République ".

Les interventions des tous les autres membres du gouvernement dont les ministères sont bénéficiaires du don de Paul Biya, iront dans le même sens : Pauline Nalova Lyonga la ministre des Enseignements secondaires, Issa Tchiroma Bakary de Emploi et de la Formation professionnelle. Absent de la cérémonie, Laurent Serge Etoundi Ngoa le ministre de l'Education de base, s'est fait représenté par la secrétaire générale de son administration.

De nombreux dons déjà faits par Paul Biya le président de la République en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus, traduisent donc à suffire, sa détermination à lutter contre ce fléau, non sans trahir le grand humaniste au coeur d'agneau qu'il est.