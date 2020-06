CAMEROUN :: ASSASSINAT DU PETIT AMI DE LA FILLE D'ESSOMBA EYENGA: L'ODIEUSE CABALE CONTRE AMOUGOU BELINGA :: CAMEROON

Depuis deux jours, la chronique mondaine camerounaise, est secouée par un drame. Une tragédie.

Il s'agit de l'assassinat sauvage, hargneux et ignoble, d'un jeune de 28 ans. Il s'appelait Briant Fombor Fabo, dit " Économie ". Fils unique à sa mère, il a été assassiné dans la nuit du jeudi 04 à vendredi 05, de cette année, au carrefour Omnisports à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.



Le jeune homme qu'on dit avoir fait des études de Sciences économiques en France, a sauvagement été assassiné au couteau dans sa voiture, par plusieurs inconnus, qui ont pris sa voiture en chasse.



Au moment de son assassinat, Briant Fombor Fabo, était dans sa voiture, avec sa petite amie, la nommée Ivana Essomba, fille du feu Essomba Eyenga l'ancien président du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Éphémère journaliste et animatrice à Vison 4, Ivana Essomba est d'une beauté étourdissante et très raffinée. Une beauté sauvage, une beauté de folie, une beauté sculpturale et quasi parfaite.

Des témoins rapportent qu'elle est cependant très matérialiste, accrochée au luxe, à l'argent, et adorant la vie très dépensière et mondaine des stars de cinéma ou de la chanson.

Seulement, par le seul fait que la jeune femme avait officié à Vision 4 la télévision du Groupe L'Anecdote dont l'homme d'affaires milliardaire camerounais Jean Pierre Amougou Belinga est propriétaire et Président Directeur Général ( PDG), des langues médisantes et oiseuses, sans aucun indice, élément probant ou preuve, ont tôt fait, de faire de Jean Pierre Amougou Belinga, le commanditaire présumé de l'assassinat du très regretté Briant Fombor Fabo.

Une dénonciation calomnieuse et odieuse d'une indicible et inaudible gravité à l'endroit du PDG du Consortium L'Anecdote, un homme d'affaires très absorbé par ses affaires florissantes, aussi bien au Cameroun, qu'à l'étranger. Et à la manoeuvre, un activiste américain d'origine camerounaise : Patrice Nouma, un homme qui voue une haine bestiale et gratuite à Jean Pierre Amougou Belinga, et dont il ne faut à peine croire qu'à 0,99% de ses pseudos informations. Cet exilé est homme prêt à imputer tous les malheurs de la Terre au patron du Groupe L'Anecdote.



Et pourtant, aucun fait relaté sur l'assassinat du compagnon d'Ivana Essomba la fille d'Essomba Eyenga, ne fait allusion à une quelconque implication du PDG du Consortium L'Anecdote. Sorcellerie. Vaudou. L'on se demande bien, quel est le rapport entre l'assassinat du jeune Briant Fombor Fabo, et l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga ?



Fils unique à sa mère, Briant Fombor Fabo, a été assassiné dans la nuit du jeudi à vendredi derniers, par des inconnus qui le suivaient de sa voiture sur plusieurs motos, et aidés de plusieurs autres motos taxis qui l'ont encerclé au carrefour Omnisports. C'est ainsi qu'à en croire des récits cohérents, Briant a reçu de hargneux et mortels coups de couteaux à la poitrine et au dos, et est mort sur-le-champ, baignant dans une mare de sang. Sa petite amie Ivana Essomba ainsi qu'elle le déclare elle-même dans une vidéo diffusée sur Snapchat , a été épargnée par les tueurs, et a même pu les empêcher de lui prendre son téléphone et ses bijoux.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'un des proches amis de Briant, évoque l'hypothèse " d'un règlement de comptes". Il ne cite personne en particulier. Un détail dans le récit émouvant de cet ami de Briant, attire tout de même attention : les fréquentations du jeune homme assassiné. On y retrouve uniquement des figures people ( Nathalie Koah, Alexandre Song...) des milieux plus ou moins recommandables, comme les boîtes de nuit et les night-club. Ce sont des milieux généralement peu recommandables, parce que violents, et laboratoires de crimes et règlements de comptes divers.



Bien plus, l'on apprend qu'à quasiment 23 heures jeudi peu avant son assassinat, Briant Fombor Fabo était dans un night-club ( Black and White) avec ses amis, lorsqu'il a été appelé au téléphone, par sa petite amie Ivana Essomba. C'est alors qu'il a démarré sa voiture, et est allé chercher la jeune femme à Titi Garage ( quartier Essos, 5 ème Arrondissement de Yaoundé). C'était le dernier voyage de sa vie. En compagnie de sa petite amie, Briant sera sauvagement assassiné de plusieurs coups de couteau, au carrefour Omnisports.



Il demeure tout au moins conseillé aux uns et autres, de ne pas aller vite en besogne et d'attendre les résultats des enquêtes en cours.

De nos investigations, nous apprenons que rien ne liait Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Consortium L'Anecdote, au jeune Briant. L'homme d'affaires, nouveau propriétaire de Télé Sud à Paris, ne connaissait le jeune homme ni d'Adam ni d'Ève. Bien plus, la nuit de l'assassinat de Briant Fombor Fabo, une patrouille de police qui venait par là, a pu mettre la main sur deux des assassins présumés de Briant Fombor Fabo. A quelques mètres du carrefour Omnisports où ce fils unique à sa mère à été tué, une patrouille de police intercepte deux conducteurs de motos - taxis qui prennent la poudre d'escampette après le forfait, leurs couteaux pendants, et encore teintés de sang. Selon nos informations, les deux tueurs présumés de Briant ont été arrêtés, et les enquêtes sont en cours.



Un ami du défunt raconte que jusqu'à présent, le téléphone de Briant qui lui a été arraché par ses tueurs, est toujours en marche, et que des messages whatsapp, y sont toujours bien réceptionnés, par le détenteur mystérieux et inconnu qui le tient.



Et dans l'hypothèse d'un règlement de comptes concernant la mort de Briant, relevons quand même qu'au vu des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par ses amis, le défunt ne vivait qu'une vie très mondaine et mouvementée, ne fréquentant que des boîtes de nuit et night-club où on dépense beaucoup d'argent pour des grands vins et des liqueurs. Et quand on sait que ces milieux "exquis" où règnent sexe, drogue, alcool et violence sont aussi des milieux de deals et d'insoupçonnables affaires, il vaut mieux réserve garder, et attendre patiemment les résultats des enquêtes de police.

Mais en attendant, il est tout aussi normal et légitime de pleurer Briant, tout comme il est aussi sage et intelligent, de ne pas se livrer à des dénonciations calomnieuses sans indices, éléments probants ou preuves, contre Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Consortium L'Anecdote, en lui imputant d'être celui qui aurait commandité le meurtre d'un jeune à qui rien ne liait. De telles dénonciations calomnieuses et gratuites sont très graves pour qui que ce soit, au regard sa famille, amis, parents et connaissances. La légèreté et la désinvolture en dénonciations calomnieuses, constitue un crime et un préjudice moral d'une extrême gravité, lorsqu'il s'agit de mort d'homme.



Pourquoi autant de haine, de calomnies et d'acharnement sur Monsieur Amougou Belinga !? Déjà en janvier dernier, alors qu'il était en Belgique au moment où le chef de l'État Paul Biya recevait les voeux de Nouvel An, des calomniateurs et oisifs des réseaux sociaux, n'avaient pas hésité à écrire que le PDG du Groupe L'Anecdote, avait été refoulé à l'entrée du palais de l'Unité, une façon de dire qu'il avait été jugé indigne de serrer la main du chef de l'État. Un grossier et honteux fake étonnamment relayé par certains médias en dénués de tout professionnalisme. Comment une personne se trouvant à Bruxelles le jour où le chef de l'État recevait les vœux de Nouvel An, peut en même temps, avoir été refoulé à l'entrée du palais présidentiel,le jour de l'événement !? Toujours des fake news et d'odieuses calomnies contre Jean Pierre Amougou Belinga !

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Briant Fombor Fabo, aux parents, amis et connaissances. Une pensée profonde pour sa chère maman éplorée, et désormais sans enfant.

Camer.be : Darren Lambo Ebelle