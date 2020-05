CAMEROUN :: Message patriotique et fraternelle du MPDR – PMDR, à la Communauté Musulmane pour la fête du Ramadan :: CAMEROON

Chaque fin du jeun du Ramadan est une fête, et mieux qu’une fête, un moment important de démonstration de partage, de sacrifice, de piété, de communion avec les vivants et les morts, d’amour envers le prochain, d’espoir et d’abnégation. C’est un moment trop important qui élève le pratiquant musulman et raffermit sa foi chrétienne, l’invite à l’autocritique et à la correction, avec la promesse de changer pour mieux entrer dans la société à travers une obéissance parfaite aux recommandations d’Allah.

Si les fêtes se suivent et se ressemblent, celle de cette année 2020, intervient dans un contexte national et international exceptionnel, marquée par la pandémie du COVID 19. Rien pourtant n’empêchera le fidèle, le pratiquant d’accomplir son devoir, comme l’ont suffisamment instruit et rappelé les ministres et bergers du culte Musulman.

Par ailleurs, nous n’oublions pas, que cette fête intervient également, alors que nos compatriotes des deux régions anglophones qui comptent une forte communauté musulmane, de même que ceux de la région de l’Extrême nord, font face à une situation difficile marquée par les bruits des armes, des actions terroristes, des destructions, des privations et des victimes qui entraînent des souffrances indicibles pour les familles.

Aussi, en cette circonstance exceptionnelle, intense moment festif et de méditation, le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation, tient à exprimer sa solidarité, sa compassion et sa grande affection à tous les musulmans du Cameroun et du monde.

Le MPDR – PMDR exhorte les Musulmans partout où ils se trouvent, à travailler ardument et sincèrement pour construire la paix, préserver l’unité des cœurs et favoriser la convergence des esprits pour la tolérance, le pardon et la réconciliation.

Le MPDR – PMDR, s’adresse franchement, les mains humbles et les yeux chargés d’espérances, à tous les musulmans du Cameroun, pour qu’ils sachent comprendre et prendre en considération le caractère particulier de leur pays mis en exergue plus haut, qu’ils s’en inspirent pour rejeter la violence, la haine et toutes sortes d’extrémismes, qu’ils n’entendent que les voix saines et positives qui nous préservent des affres de la division, du désordre et de la guerre civile.

Le MPDR – PMDR rappelle que nous n’avons pas besoin de violences, ni d’invectives, de destructions, ni de haines individuelles ou collectives pour faire entendre et imposer notre point de vue, notre façon de faire, notre manière de voir et notre ambition pour notre pays. Ce donc nous avons besoin, c’est d’explications, de dialogues, de persuasions pacifiques et de convictions exprimées avec humilité./.