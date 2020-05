CAMEROUN :: Louis-Magloire Keumayou : « Les frasques de M. Nguini parlent plus que ses réussites en France » :: CAMEROON

Journaliste, président du Club de l ' Information Africaine, i l apporte son éclairage sur la crise au sein de la Représentation diplomatique du Cameroun dans l'hexagone, qu'illustre le rappel à Yaoundé, début mai, de l 'Ambassadeur et de son adjoint.

Il a été nommé le 29 mars 2019. Un an après, l'Ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguini, a été rappelé à Yaoundé, le 7 mai 2020. Que sait-on des raisons de ce rappel ?

S'il y a un domaine dans lequel la discrétion et la courtoisie ne sont pas uniquement des valeurs mais en constituent l'Adn, c'est bien celui de la diplomatie. La nomination d'un ambassadeur relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat. Je ne sais pas pourquoi le président Biya a choisi de nommer Alfred Nguini à la tête de l'une des plus hautes et prestigieuses représentations diplomatiques de notre pays. Les prédécesseurs directs de M. Nguini ont fini soit à un poste ministériel, soit au cabinet civil du chef de l'Etat.

Or, depuis sa nomination, ses frasques parlent plus fort que ses réussites. Concernant les raisons de son rappel, il n'y en a officiellement aucune. Il n'y a pas de brouille diplomatique entre la France et le Cameroun. Il ne s'agit donc pas d'un rappel pour consultations. Pas de crise diplomatique en vue entre les deux pays. Tant que la Présidence de la République ne se prononce pas officiellement sur ce dossier, nous nous contenterons d'émettre des hypothèses. L'une d'entre elles étant que M. Nguini ne retrouvera pas son poste d'ambassadeur en France après ce rappel.

Ce diplomate chevronné, qui a passé 11 ans à Abidjan comme Ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, serait, au centre de plusieurs malentendus. Info ou intox ?

Je ne peux rien dire sur la carrière diplomatique d'Alfred Nguini, que je ne connais pas du tout. Il a probablement fait des choses bien, pour mériter son affectation en France. Cela dit, depuis qu'il est en France, ses états de service sont loin d'être irréprochables. Entre l'affaire Eric Golf Kouatchou dans laquelle il a, d'après les dires du journaliste, rédigé le rapport qui l'a fait enlever, en passant par ses notes de service qui ressemblent plus à des règlements de comptes personnels qu'à une contribution à la bonne marche de l'ambassade, le probable futur ex-ambassadeur du Cameroun en France n'a pas ménagé sa peine pour se faire des ennemis.

Ouvrir autant de fronts en même temps, peut aider à créer le consensus contre soi... Tous ces agissements ne font pas honneur à la diplomatie camerounaise, et encore moins aux Camerounais. Les Camerounais de France sont désormais divisés en Sardinards (combattus par la Brigade Anti-Sardinards) d'un côté, et les Tontinards (opposés au gouvernement actuel) de l'autre. L'ambassadeur Nguini n'a absolument rien fait pour réconcilier ces frères ennemis, au contraire...

M. l'Ambassadeur Alfred Nguini a-t-il un avenir durable au 73, rue d'Auteuil, dans Paris?

Cela m'étonnerait beaucoup. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait que la décision de maintenir - ou pas - l'Ambassadeur Alfred Nguini à son poste, relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Nous attendrons donc dans les prochains jours les conclusions officielles du rappel, si elles arrivent, ou alors le nom du nouvel ambassadeur du Cameroun en France.