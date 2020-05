La diaspora patriotique camerounaise rend un vibrant hommage à Nestor Miaffeu Djonkam :: CAMEROON

Notre compatriote, Nestor Miaffeu Djonkam vient de tirer sa révérence des suites d'une longue maladie au Cameroun, où il était en séjour en provenance des Etats unis d'Amérique et bloqué au Cameroun à cause de la fermeture des frontières suite à la pandémie du Covid-19

Avec cette disparition, la diaspora combattante camerounaise vient de perdre l'un des défenseurs acharné de la liberté et des valeurs humaines sur le continent américain son pays d'adoption et son Cameroun natal.

Décédé le 12 mai au Cameroun, Nestor Miaffeu Djonkam a été inhumé le 13 mai au cimetière de Lala dans le Moungo, région du littoral, Cameroun.

Africain de talent, et symbole d'une société civile vibrante et audacieuse, sa mort tragique est une grande perte pour les Etats Unis d'Amérique,l'Afrique et le Cameroun en particulier.

Très critique à l'égard du régime du président camerounais Paul Biya, Miaffeu Djonkam n'hésitait pas de son vivant à participer à toutes les activités organisées par la diaspora combattante pour un Cameroun meilleur

Que ce soit aux conférences du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora) à Bruxelles, aux réunions du CODE-USA, aux USA, au forum de la diaspora Camerounaise à Paris en 2005, à la cérémonie de remise du Prix Moumié à Genève en 2009 etc, Nestor Miaffeu Djonkam a toujours été de près ou de loin associé à toutes les activités salvatrices pour le Cameroun organisées au sein de la diaspora combattante camerounaise

L'on se rappelle qu'en 2004, 2006, 2010 il fut successivement candidat malheureux à la mairie de Washington

Né le 11 janvier 1962 à Lala ,une localité de Manjo, département du Moungo, région du littoral au Cameroun, fils d'agriculteurs, il fait ses études primaires et secondaires au Cameroun.

En 1990, il s'envole pour les Usa où il poursuit ses études qui aboutiront à l'obtention d'un diplôme d'Ingénieur en climatisation industrielle et à la Institute of world politics of Washington, un diplôme en contre-terrorisme .

Aux USA, côté politique, Nestor Djonkam Miaffeu était proche du camp démocrate. Il a été très actif pour les campagnes de l'ancien président Bill Clinton et du candidat malheureux AL Gore. Il a joué un important rôle en 2009 dans l'élection de Tim Kaine au poste du gouverneur de l'Etat de Virginie

Toujours en 2009, il a été de ceux qui ont longuement œuvré pour l'adoption du projet de réforme de l'assurance maladie aux USA. Un engagement qui lui a valu les encouragements du président Obama.

Toujours en 2009, en tant que président l'association Cameroonian Outreach, il assiste à la cérémonie de remise du Prix Moumié à Genève

En 2010, pour la troisième année consécutive, il fut élu président du groupe d'initiative commune, Cameroun-Etats Unis.

L’étrange cruauté du destin l’a frappé lui aussi de cette même violence, sur sa terre natale, alors qu’il s’y trouvait

Nous, asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, ASI(Action Solidaire International), le CNI (Collectif National contre l'Impunité), la Fondation Moumié, exprimons notre tristesse et notre solidarité aux collègues de Nestor Miaffeu Djonkam aux USA , ses enfants, son épouse et à toute sa famille .

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2020.

- Asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine),

- Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun,

- ASI (Action Solidaire International).

- Le CNI (Collectif National contre l'Impunité)

- La Fondation Moumié