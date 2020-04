CAMEROUN :: La presse en deuil: Clovis Noudjeu le DP du quotidien L'Epervier casse sa plume :: CAMEROON

Nous apprenons avec regret, la mort ce matin du dimanche 05 avril 2020, de notre confrère Léopold Clovis Noudjeu. Il était le directeur de publication ( DP) du quotidien " L'Epervier". Un journal créé en 2010, et qui parait à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Léopold Clovis Noudjeu a rendu son dernier soupir ce dimanche, à l'hôpital de la Cnps à Yaoundé où il était interné depuis neuf jours. On le savait très malade depuis plusieurs mois. Le DP a été opéré d'un pied en novembre dernier. Selon ses proches, il souffrait d'insuffisance rénale.

A l'heure de sa mort, le moment semble être venu pour le recueillement, pour le respect de sa mémoire. Aussi, nous insurgeons- nous contre toute polémique relative à la ligne éditoriale de son groupe de presse acquis au régime de Yaoundé. C'est un choix qu'il assumait. Nous disons que toute action est intérêt, et qu'il n'est pas de choix neutre dans la vie. Toute ligne éditoriale est motivée par un intérêt.

Chef traditionnel de 2ème degré du bloc Grand Messa à Yaoundé, Léopold Clovis Noudjeu meurt à 50 ans. Ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun, il était cependant l'un de ces rares Camerounais qui sont totalement étrangers au tribalisme et au repli identitaire. C'est un grand chantre du brassage des peuples et du véritable vivre- ensemble qui quitte malheureusement la scène, d'un pas hâtif et contraint.

A l'heure où tu quittes la terre des vivants, Léopold, notre pensée va vers tes épouses, tes enfants éplorés. Une pensée pour l'ensemble de la rédaction du quotidien L'Epervier.



Le directeur de publication de Camer.be adresse à ta famille si durement éprouvée, ses condoléances les plus attristées.

Adieu DP, Majesté !