CAMEROUN :: Lutte contre le Covid- 19: Les 13 mesures gouvernementales prorogées de 15 jours :: CAMEROON

Ainsi en a décidé le 31 mars dernier, le Premier ministre camerounais, Dion Joseph Ngute.

Le 17 mars dernier, le Premier ministre agissant au nom du chef de l'État Paul Biya, a instruit 13 mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus ( Covid- 19). Ces mesures devaient s'étaler sur une période de 15 jours. Un intervalle de temps qui a été bouclé hier, mercredi, 1er avril 2020. Mais avant hier, le Premier ministre Dion Joseph Ngute a décidé de renouveler cette période de 15 jours de restrictions, et indiqué que celle-ci pourrait toujours être renouvelée en cas de nécessité.

De ce qui précède, il demeure que: les bars, débits de boissons, restaurants et salles de loisirs, mettent la clé sous le paillasson à 18 heures, et que les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits.

Depuis ces mesures restrictives imposées par la lutte contre le Coronavirus, la vie est quasi arrêtée au Cameroun, et principalement dans les grandes villes où les populations vivent quasiment confinées.