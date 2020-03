CAMEROUN :: Foumban: Maurice Kamto distille des éloges funèbres à Adamou Ndam Njoya :: CAMEROON

La Président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(Mrc) s’est incliné le mardi 10 mars dernier devant la tombe du défunt président de l’Union démocratique du Cameroun(Udc) à Manushi-Foumban, et a salué la mémoire de l’universitaire et de l’homme d’Etat qu’il était.

« Au chef de la famille et à l’ensemble des membres de la famille… Pourquoi est-ce je suis là? Ce n’est pas seulement parce que j’ai connu et croisé le Dr Adamou Ndam Njoya dans le champ politique en tant que président de l’Udc. Je suis de la génération qui l’a connu comme étudiant. Il n’a pas besoin d’un long plaidoyer. Chaque fait qu’il a posé plaide en sa faveur. J’étais étudiant quand il réglé une crise avec le sens de la justice et le cœur d’un père alors que les autres préconisaient des solutions de violence. » Voilà en substance le témoignage du Pr Maurice Kamto, président du Mrc aux obsèques du Dr Adamou Ndam Njoya, ancien ministre de l’Education nationale et maire sortant de la commune de Foumban au moment de son décès intervenu le samedi 07 mars 2020 à Yaoundé.

Deux jours après l’inhumation de l’illustre disparu conforment aux us et traditions et aux enseignements de l’Islam, Maurice Kamto flanqué des cadres régionaux du Mrc dont Me André Marie Tassa, Dr Siméon Kuissu, Me Jean Jacques Nkengne et bien d’autres, a voulu témoigner de sa reconnaissance aux œuvres et actions positives de l’homme de «la nouvelle éthique».

Réconfortée de savoir que son défunt époux était pour tous…

Un témoignage manifesté au domicile du défunt à Njinka-Foumban le mardi 10 mars dernier et apprécié à sa juste valeur par la veuve du défunt, l’honorable Patricia Ndam Njoya. Réconfortée de savoir que son défunt époux était pour tous, « un homme de paix , un négociateur et un diplomate », au-delà de sa dimension d’homme politique et d’homme de culture, elle a indiqué, en son personnel et pour le compte de la grande famille Njimonkouop à laquelle appartenait le défunt, que tous les militants de l’Udc et les proches du Dr Ndam Njoya dans divers cercles doivent perpétuer sa mémoire et ses œuvres en mettant ses enseignements en pratique dans le cadre de leur vie quotidienne.

Après ce témoignage, Maurice Kamto s’est rendu à Manushi-Foumban où se trouve le caveau familial de la famille Ndam Njoya pour s’incliner devant la tombe de l’illustre disparu. Quelques minutes avant, le président du Mrc s’est rendu au palais royal Bamoun pour présenter ses civilités au sultan Roi Ibrahim Mbombo Njoya.

Aux militants du Mrc mobilisés à Foumban, il a indiqué qu’il est à Foumban pour le deuil, et qu’il reviendra vers eux incessamment pour un discours politique.