CAMEROUN :: Un quadragénaire poignardé à mort à Douala 5è :: CAMEROON

Jean Paul Nguéwa ne regagnera jamais son domicile. L’homme âgé de 40 ans a succombé à ses blessures, après avoir été mortellement poignardé par un groupe d’individus non identifiés. Le forfait a été commis aux environs de 23h30, le 02 mars 2020 alors qu’il revenait de son lieu de service. Son corps gisant dans une mare de sang a été découvert par des commerçants. Ils ont ensuite alerté les populations riveraines.

Bien qu’ayant été dépossédé de ses biens et de ses pièces d’identité, le défunt a pu être identifié puisque l’agression s’est déroulée dans son quartier, à une centaine de mètres de son domicile au quartier Makepe Missoke, au lieudit «Foyer Bamoungoum ».

Ce drame a suscité la colère des populations. Ce d’autant plus que c’est le énième cas d’agression mortelle en l’espace de deux semaines. «On ne sait plus à quel Saint se vouer ici à Makepe Missoke. Chaque jour, les habitants sont menacés, agressés, tués. Ce qui sème la peur et la panique dans le quartier », se plaint le Chef de bloc. « Certains jeunes du quartier avaient mis sur pied un comité d’auto-défense, entre 23h et 5h. Cela avait ramené la sécurité dans le quartier.

Mais ne recevant aucun soutien d’une quelconque nature, ils se sont découragés», ajoute-t-il. Les habitants disent avoir été abandonnés par les éléments des forces de maintien de l’ordre qui ne veillent plus trop sur leur sécurité. Ils demandent aux autorités administratives de se pencher sur leur cas en résolvant le problème.