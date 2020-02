CAMEROUN :: La Cicam annonce un déficit de production du pagne du 8 mars, Journée internationale de la femme :: CAMEROON

La tradition du port du pagne le 8 mars, Journée internationale de la femme, pourrait être perturbée cette année 2020 au Cameroun. En effet, dans une interview parue ce 19 février dans le journal gouvernemental, Cameroon tribune, Ibrahim Pitti, administrateur des ventes à la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam), la plus importante entreprise de transformation du coton du pays, annonce un déficit de production dudit pagne.

À l’en croire, la Cicam avait prévu de produire 3 millions de mètres de tissu, mais à ce jour, seulement 700 000 mètres de tissus l’ont été. « Il sera donc difficile d’atteindre les objectifs de départ, et nous avons fixé un nouveau seuil à 2,1 millions de mètres, qui pourront satisfaire nos grossistes, nos institutions et quelques clients de passage. S’il faut se référer aux années antérieures, on ne pourra pas satisfaire la demande », déclare le responsable des ventes.

En plus, informe encore Ibrahim Pitti, « en raison des difficultés au port de Douala, sur les 1,6 million de mètres en provenance de l’Afrique de l’Ouest, nous n’avons pu recevoir que 400 000 mètres. Le reste de la cargaison est entre les ports de Pointe-Noire et de Douala. Les négociations sont en cours, entre la direction générale de la Cicam, les capitaineries du port de Douala, de Pointe-Noire et de Kribi ».

Par le passé, la Cicam a produit, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, 4 à 5 millions de mètres de pagne. Ce qui ne sera pas le cas cette année 2020.