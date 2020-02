Yaoundé: retour sur la marche de Stand Up for Cameroun avec Edith Kahbang Walla :: CAMEROON

Alors que Atanga Nji, Ministre de l’administration territoriale, menace de jeter en prison tous les contrevenants à l’interdiction d’appeler au boycott les élections couplées de dimanche 9 février prochain, Stand Up For Cameroun, une plate forme politique regroupant des formations politiques et organisations de la société civile, a défié l’autorité de Yaoundé en battant le macadam hier vendredi 7 février 2020 avec des banderoles appelant à la transition politique au respect des morts dans le Nord et Sur Ouest et au boycott des élections prévues ce dimanche 9 février.

L’intégralité de cet événement avec Edith Kahbang Walla, Présidente du CPP.