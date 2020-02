CAMEROUN :: Forte émotion ce matin au lycée après la mort d'un élève par un grummier à Obala :: CAMEROON

Arrondissement d'Obala. Département de la Lekie, région du Centre Cameroun. Ce matin du vendredi 07 février 2020.

Le lycée d'Obala en pleurs. 19 ans, et élève de Terminale D, le jeune Lebogo est mort. Le jeune lycéen a été accroché hier par un camion chargé de grummes. L'adolescent qui rentrait des classes, était assis derrière un pick up. Un camion transportant des grummes a accroché le pick up, blessant cinq personnes dont le petit élève de Terminale D du lycée d'Obala. Grièvement blessé, le jeune homme est mort en soirée.

Ce matin du vendredi 07 février 2020, une lourde et profonde émotion a enveloppé le lycée d'Obala, spécifiquement la classe de Terminale D: la place du jeune Lebogo était vide. L'élève a succombé à l'accrochage du camion grummier. Sa famille, ses camarades, ses professeurs sont inconsolables.

Triste, très triste! Très affligeant. La rédaction de Camer.be s'incline devant la mémoire du jeune Lebogo, et adresse ses sincères condoléances à tous ceux dont sa mort est sujet d'affliction, singulièrement à sa famille.