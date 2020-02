BELGIQUE :: Vient de paraître: Matonge. Une petite Afrique en plein cœur de Bruxelles de Hugues SEUMO :: BELGIUM

Matonge. Une petite Afrique en plein coeur de Bruxelles. C'est le titre d’un essai que vient de publier Hugues SEUMO, aux éditions EDK Books- Darmstadt en Allemagne.

Le prolifique auteur de ce livre s'est fixé un but précis : Se balader le long de la commune d'Ixelles à Bruxelles et s'arrêter plus précisément à La Porte de Namur, quartier Matonge.

Il est en quelque sorte le fruit de la réfraction de ce quartier, vu au prisme de la réalité quotidienne.

Paru le 27 janvier dernier, ce livre revient sur le lourd passé colonial belge au Congo afin de replonger ses lecteurs dans ce quartier multiculturel au coeur de la capitale des institutions européennes

Pour lui, l'histoire de la colonisation belge en Afrique a permise de voir qu’il n’y a pas en Belgique que du cacao, du manganèse, du diamant et autres matières précieuses puisées au Congo lors de la colonisation. Mais aussi, une culture toujours vivace et luxuriante qui continue de transcender les barrières. Et à laquelle plusieurs curieux ne manque jamais de se ressourcer.

D'abord réaliste, cette œuvre revient sur le modus vivendi dans un quartier à Ixelles, commune bruxelloise, devenu une attraction dont les échos se racontent dans les quatre coins du monde. Des réalités quotidiennes dont témoigne cette œuvre mais convaincante chef d’œuvre.

Le contenu de cette écriture de Hugues SEUMO au rendez-vous est révélateur d'un parcours créatif sublimé par la découverte de la Belgique tout en explorant bien la diversité imaginative de l'artiste.

Les différentes facettes de la vie dans ce quartier de la commune d'Ixelles poussera certainement le lecteur à questionner les anecdotes que l’auteur a utilisées pour faire une telle peinture.

Faudrait-il enfin résumer ce très vivant panorama en une seule image que l’on retiendra la publicité : Matonge. Une petite Afrique en plein coeur de Bruxelles. Un livre qu’il faut lire absolument.

Nous espérons que les lecteurs trouveront que le travail de l'écrivain, c'est aussi de changer de registre afin d'habituer son lectorat à plus d’innovations.

Cet essai est disponible sur ce lien et en librairie

Détails sur le produit



Editeur : EDKBooks (27 janvier 2020)

Langue : Français

ISBN-13 : 979-8605295723

ASIN : B084B1BM19

Dimensions du produit : 12,7 x 0,5 x 20,3 cm