Le conseiller municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient d’exprimer son intention d’être candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025…

Léon Theiller Onana, le conseiller municipal qui conteste depuis quelque temps la légitimité du président Paul Biya comme président du parti, annonce sa candidature à l’élection. « Notre responsabilité face à l’histoire est mise à l’épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j’ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême », déclare l’opposant du président Paul Biya interne au parti Rdpc.

Dans sa déclaration parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, Leon Theiller Onana justifie le bien fondé de sa candidature à la présidentielle.

« Depuis peu, nous sommes un certain nombre à œuvrer pour la tenue d’un congrès du RDPC, comme le prévoient les statuts de notre parti. Malgré l’enclenchement des procédures juridiques y afférentes, l’imminence de la convocation du corps électoral nous impose une urgence : celle de présenter un nouveau visage, capable d’incarner nos aspirations communes, face à l’impossibilité de candidature statutaire de l’ancien président national du parti, Paul Biya. Le Cameroun traverse une période de grandes souffrances, marquée par quarante- trois années de confiscation des ressources communes par une petite minorité de citoyens appartenant, malheureusement, à notre formation politique. Le chômage, la pauvreté galopante et l’oubli de nos valeurs fondamentales ont étouffé notre nation. Nos aînés, et ceux qui furent jadis considérés comme des leaders moraux, ont déserté le champ de la contestation, succombant eux aussi à l’achat de conscience, aux prébendes et à leur fort pouvoir addictif. Notre responsabilité face à l’histoire est mise à l’épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j’ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême », a écrit Leon Theiller Onana.

L'intégralité de sa déclaration en dessous

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE CANDIDATURE

Peuple du Cameroun, Jeunesse camerounaise, Distingués militants du RDPC

Depuis peu, nous sommes un certain nombre à œuvrer pour la tenue d’un congrès du RDPC, comme le prévoient les statuts de notre parti. Malgré l’enclenchement des procédures juridiques y afférentes, l’imminence de la convocation du corps électoral nous impose une urgence : celle de présenter un nouveau visage, capable d’incarner nos aspirations communes, face à l’impossibilité de candidature statutaire de l’ancien président national du parti, Paul Biya. Le Cameroun traverse une période de grandes souffrances, marquée par quarante-trois années de confiscation des ressources communes par une petite minorité de citoyens appartenant, malheureusement, à notre formation politique. Le chômage, la pauvreté galopante et l’oubli de nos valeurs fondamentales ont étouffé notre nation.

Nos aînés, et ceux qui furent jadis considérés comme des leaders moraux, ont déserté le champ de la contestation, succombant eux aussi à l’achat de conscience, aux prébendes et à leur fort pouvoir addictif. Notre responsabilité face à l’histoire est mise à l’épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j’ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la Magistrature suprême. Je veux être la voix de ceux, nombreux, que la République a laissés sur le bord du chemin, de ceux qui sont nés sans privilèges, de ceux qui sont broyés par les injustices. Je veux porter l’espérance d’une nouvelle génération : celle qui aspire à la grande réconciliation de tous les enfants du Cameroun, celle qui rétablira la méritocratie, celle du « vivre et manger ensemble », qui récuse des notions honteuses dans une République, rejette fermement l’instrumentalisation des clivages ethniques, tribaux, religieux et sociaux aux fins politiques par le pouvoir.

Libérer les énergies de notre peuple pour en faire le moteur d’une refondation nationale : tel est mon objectif. Nous devons restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés par la transparence et la justice, et repenser notre modèle de gouvernance sur l’humilité, l’équité et un patriotisme à toute épreuve.

Le temps est venu pour une gouvernance vertueuse, où les dirigeants serviront le peuple au lieu de se servir. Nous œuvrerons pour la résolution durable des crises qui minent notre unité. Nous relancerons notre économie et moderniserons nos infrastructures afin d’offrir des perspectives dignes à chaque citoyen.

Le temps est venu pour que chaque Camerounais profite à part égale des richesses de notre nation. L’heure de la refondation est arrivée. Je lance un appel solennel à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, à la jeunesse du RDPC et d’ailleurs, à se lever, à unir nos forces et à faire entendre haut et fort notre voix. Ensemble, nous construirons un Cameroun plus juste, plus prospère et plus fraternel. Rejoignez-moi pour porter haut l’espérance et libérer notre pays du joug de la misère et de la peur (y compris des Prados, fussent-elles noires ou blanches).

Parlons d’une seule voix pour un Cameroun qui tutoie son lustre d’antan. Pour que vivent enfin l’espérance et la fierté nationale. Je suis candidat à la Présidence de la République pour le compte du RDPC, au service exclusif du peuple camerounais. Que Dieu bénisse la Terre de nos ancêtres, que Dieu bénisse le Cameroun.

Fait le 02 juillet 2025

LEON THEILLER ONANA (LTO 2025)

Militant du RDPC / Porteur d’une vision nouvelle pour le Cameroun