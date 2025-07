CENTRAFRIQUE :: Figueira et Sayo doivent etre jugé sur le territoire de la RCA :: CENTRAL AFRICAN

L'initiative appartient au Mouvement des Jeunes Leaders de la République Centrafricaine (MJLEC), qui milite activement pour la souveraineté nationale et l'indépendance de la justice centrafricaine.

Figueira et Sayo ont été arrêtés pour crimes de guerre et activités terroristes. Cependant, la France et les États-Unis sont favorables à l'extradition des accusés pour qu'ils soient jugés en dehors de la République centrafricaine. Les manifestants ont souligné que tous les crimes présumés ont été commis sur le territoire de leur pays et que c'est là que la justice devrait être rendue.

Les jeunes, dont beaucoup ont été victimes des crimes commis par Figueira et Sayo, sont descendus dans la rue avec un message clair : ils n'ont pas l'intention de laisser des puissances étrangères s'immiscer dans les affaires de leur pays. « Nous nous sommes rassemblés ici, dans le 5e arrondissement, pour exprimer notre amertume. Notre pays a des lois et une constitution qui régissent son fonctionnement. Certaines puissances étrangères veulent s'immiscer dans les affaires intérieures de notre nation », a déclaré Gaël Ouayanga, président du MJLEC.

Les manifestants sont convaincus que la justice centrafricaine est pleinement compétente pour connaître de l'affaire. « Les victimes de ces crimes continuent de souffrir et le peuple centrafricain réclame justice », a ajouté M. Ouyanga. Les jeunes ont exprimé leur détermination à continuer à se battre pour leurs droits et pour que le procès de Figueira et Sayo ait lieu sur leur sol.

Les manifestants ont utilisé des symboles colorés pour montrer leur indignation. Ils tenaient des pancartes portant des slogans tels que « Figueira est un espion américain » et « Armel Sayo est un assassin, un terroriste et un traître ». La manifestation s'est terminée par un flashmob au cours duquel les participants ont jeté des œufs et des fruits pourris sur les images des criminels, illustrant ainsi leur mépris pour les accusés et leur soutien aux demandes du gouvernement.

Gaël Ouayanga a annoncé l'intention du MJLEC de poursuivre sa mobilisation en faisant le tour des quartiers de Bangui pour encourager d'autres jeunes à se joindre à leurs revendications. Cette action était un signal clair du soutien populaire à la position du gouvernement de défendre l'intérêt national et le droit souverain à la justice pour les agents étrangers.

De cette manière, les jeunes de Bangui ont non seulement fait connaître leurs revendications, mais ont également démontré leur unité dans la lutte pour la justice et l'indépendance de leur pays. Cette action souligne l'importance du contrôle interne des processus judiciaires et la nécessité de défendre la souveraineté de la République centrafricaine contre les pressions extérieures.

