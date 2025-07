Promotion de la santé universelle avec Africa Global Logistics dans l’Extrême Nord du Cameroun :: CAMEROON

Africa Global Logistics (AGL) Cameroun a procédé à une importante donation en faveur des hôpitaux de district de Bogo et Petté, situés à une quarantaine de kilomètres de Maroua, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. La cérémonie de remise officielle s’est déroulée dans la cour de l’hôpital de district de Bogo, en présence du Ministre de la Santé Publique, Dr Malachie Manaouda.

Le don, destiné à améliorer la qualité des soins offerts aux populations locales, comprend 181 colis, dont 132 cartons de médicaments et d’équipements médicaux permettant de lutter contre des pathologies telles que le paludisme, la typhoïde, l’hépatite, la malnutrition, les affections dentaires et hydriques. Ce geste vient renforcer l’offre de soins dans une région où l’hôpital de Bogo constitue l’un des rares établissements disposant d’un plateau technique adéquat, au service des habitants de Bogo, Petté, Moulvoudaye, Maga et même Maroua.Outre le volet médical, AGL Cameroun a offert 60 ordinateurs afin de favoriser le développement numérique des deux arrondissements et de faciliter la gestion administrative des structures bénéficiaires.

Cet acte citoyen a été salué par Hamidou Lawane Amadou, maire de l’arrondissement de Bogo par ailleurs membre du Comité de Développement des Arrondissements de Bogo et Petté (CODEABOPET) « Après le don remarquable de l’année dernière, AGL renouvelle son engagement auprès des populations de Bogo et Petté. Nous sommes profondément reconnaissants pour ces médicaments, équipements médicaux et ordinateurs. Ces outils permettront également à la jeunesse de mieux s’approprier le numérique pour leur propre développement. »

le Ministre de la Santé Publique a salué à sa juste valeur cet engagement citoyen d’une Societe privee respônsable « L’année dernière déjà, j’étais présent ici à Bogo à l’occasion d’un important don de médicaments et d’équipements médicaux. Cette année encore, la même entreprise revient, avec une constance remarquable, pour renforcer de manière significative le plateau technique des hôpitaux de Bogo et Petté, tout en apportant un appui à la digitalisation de nos structures à travers un don d’ordinateurs. Nous saluons avec force cette continuité d’action et cet engagement concret. AGL est plus qu’un simple partenaire : c’est un partenaire républicain, responsable, qui se positionne parmi les rares entreprises privées à accompagner de façon tangible les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Ce geste, digne d’une entreprise véritablement citoyenne, est à saluer, à soutenir et à encourager pleinement.».

Pour Thibaut Lamé, Directeur Général d’Africa Global Logistics Cameroun, « Cette action entre en droite ligne avec notre politique de mécénat axée sur l’éducation et la santé. À travers cette action réalisée en cohérence avec les valeurs de solidarité du Groupe AGL, nous témoignons de notre engagement à contribuer à freiner les maladies telles que la malnutrition, le paludisme, la typhoïde, le diabète et l’hypertension artérielle qui sévissent dans cette région du pays. »

