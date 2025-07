CAMEROUN :: Architecture d’intérieur : le Minhdu et la Cassid scellent un partenariat de collaboration :: CAMEROON

Une date : 2 juillet. Une ville : Bafoussam. Sous le très haut patronage du chef de l’Etat, Paul Biya, le chef-lieu de la région de l’Ouest accueille la 39e édition de la Journée mondiale de l’habitat qui se tient dans cette cité du 30 juin au 7 juillet prochain.

Le thème contextualisé au niveau national est « innover et agir localement face aux crises urbaines : pour une gestion durable et participative en faveur du développement du Cameroun ».

La cérémonie d’ouverture tenue en présence du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, et des personnalités de Onu-habitat, est présidée par le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtés

Un événement dans un événement.

L'Association camerounaise des architectes d'intérieur (Cassid) trouve en cette célébration, la raison même de son existence.

L’organisation réagit de fait et se prête à l’action. La présidente du comité d’organisation de la première édition de Sky awards (qui promeut et valorise l’architecture d’intérieur en Afrique, ndlr), Leonie Bwemba, par ailleurs architecte d’intérieur certifiée, designer universel et industriel, a fait le déplacement pour Bafoussam.

Léonie Bwemba n’a pas caché sa joie après la signature de la convention de partenariat entre et le Minhdu et la Cassid. Elle indique que la mise en perspective vise à développer six grands axes pour professionnaliser, légaliser et structurer l'architecture d'intérieur au Cameroun. La convention est valable pour trois ans avec une task force sera créée entre le ministère et la Cassid à l’effet de respecter nos engagements et converger dans nos objectifs. « Cette convention est la première du genre et cela permet de reconnaître officiellement l’architecture d’intérieur comme profession et par-delà, permet à la Cassid s’asseoir son leadership en tant que la seule entité représentative de l’architecture d’intérieur au Cameroun.

« Nous allons également travailler sur le développement urbain et l'habitat, en particulier sur le design inclusif pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées, afin que les édifices publics et privés soient accessibles à tous », préconise-t-elle. Non sans mentionner que le fait que les architectes d'intérieur du Cameroun devront unir leurs forces au sein de la Cassid pour contribuer au développement urbain du Cameroun, et comme l’a souhaité la Minhdu.

Pendant cet événement, elle se réjouit d’avoir également présenté deux stands : un pour la Cassid fusionnée avec la Confédération africaine des architectes d'Intérieur (Afcid) ; et un autre pour son cabinet d'architecture d'intérieur, Motodiosa Group ; dans lesquels ont été exposées leurs références et mobilier.

