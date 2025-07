Sylvia et Noureddin Bongo Accusent le Pouvoir Gabonais de Torture et Détention Arbitraire

Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin ont rompu leur silence dans une déclaration choc datée du 3 juillet 2025, accusant les autorités gabonaises de détention arbitraire, de torture systématique et de confiscation illégale de leurs biens. Les enfants de l’ancien président Omar Bongo dénoncent un calvaire de « plus de 20 mois » subi après le coup d’État militaire du 30 août 2023, où leur famille entière fut prise en otage, y compris un enfant d’un an.

Détenus en isolement total entre une cellule vide de la Prison Centrale de Libreville et un sous-sol du Palais Présidentiel, ils affirment avoir été torturés par des militaires proches du président Brice Clotaire Oligui Nguema. « Fouettés, électrocutés, noyés, battus et bien pire », leurs souffrances s’accompagnaient de mises en scène destinées à légitimer le putsch. Sous la contrainte, ils signèrent des actes de cession permettant au cercle du pouvoir de s’emparer de leurs biens familiaux.

À la veille de leur libération attribuée à la pression de l’Union Africaine , ils furent forcés de signer des engagements au silence. Mais Sylvia et Noureddin refusent désormais de se taire, révélant détenir des preuves « audio et vidéo irréfutables » compromettant les plus hautes autorités gabonaises. Parmi elles, des enregistrements montrant des juges avouant agir « sur instruction du président Oligui Nguema », ou la juge Leila Ayombo Moussa reconnaissant suivre les ordres du CTRL (Comité de Transition et de Restauration des Institutions).

Face à la menace d’un procès par contumace visant à légaliser la spoliation de leurs biens, les deux rescapés annoncent saisir la justice française. Ils dénoncent une « cruauté criminelle » orchestrée par un régime dont la justice est « aux ordres », et jurent de se battre pour que « vérité soit connue ».