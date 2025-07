AGL CAMEROUN apporte UN FORAGE comme solution à la pénurie D’EAU à DIBOUM II Douala :: CAMEROON

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (JIF) 2025, portée par l’engagement des collaboratrices, AGL Cameroun a procédé à la rétrocession d’un forage d’eau potable au Centre médical d’arrondissement (CMA) de Diboum II pour le bénéfice du personnel soignant, des patients et des populations riveraines.

Cet important don comprend un cubitainer de 2000 litres, assurant une réserve en cas de coupure d’électricité. Avant sa mise en service, la qualité de l’eau a été soigneusement contrôlée par le groupe Bocom International, laboratoire agréé par le ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique. Les analyses physico-bactériologiques, conformes aux normes camerounaises, françaises et américaines, attestent que l’eau est propre à la consommation humaine.

La portée de ce forage est significative : près de 100 000 habitants bénéficieront désormais d’un accès gratuit à l’eau potable dans une zone marécageuse, souvent confrontée à des maladies liées à une mauvaise qualité d’eau. Devant les populations enthousiastes, les bénéficiaires ont salué cette initiative avec gratitude. Une initiative que le Le Dr Kouam Dorothée, médecin-chef du CMA de Diboum II a salué à sa juste valeur: « Ce forage est une solution durable, et nous remercions profondément AGL Cameroun pour ce geste qui changera la vie de nombreux habitants. »

La cérémonie, présidée par Thibaut Lamé, Directeur Général d’AGL Cameroun, s’est tenue en présence des autorités locales, du Maire de Douala 3ᵉ, du chef de quartier de Diboum 2, du médecin-chef du CMA, des collaborateurs d’AGL et de nombreux habitants venus saluer cette action citoyenne. Au cours de son allocution, Au cours de son allocution, Nicole Chemen, Contrôleur Financier pour la Région Golfe de Guinée et Présidente du Comité JIF 2025 a précisé que « Chez AGL, nous croyons que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont des piliers essentiels pour un avenir durable » et qu’ « À travers ce projet, nous avons voulu offrir une réponse concrète aux besoins de la communauté. »



Faut-il le rappeler, AGL Cameroun, fidèle à ses engagements de mécénat, œuvre activement en faveur du développement local à travers des projets à fort impact dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de l’humanitaire, avec une priorité donnée à la jeunesse et à la construction de communautés résilientes.

