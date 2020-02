CAMEROUN :: Ambam: Les billes de bois d'un grumier tuent 02 personnes :: CAMEROON

Ambam, département de la Vallée du Ntem ( région du Sud). Village Akina par Ambam, ce dimanche, 02 février 2020.

Selon un riverain qui a contacté votre reporter, un camion grumier manque son virage et se retrouve hors de la chaussée. La chaine qui relie les billes de bois de cet éléphant de la piste se coupe, et les grumes tombent sur trois personnes marchant sur le trottoir. Bilan: deux morts sur-le-champ, un blessé grave.

Votre journal apprend que le préfet de la Vallée du Ntem est déjà au courant de la tragédie. Notons que la région du Sud tout comme celles de l'Est et du Centre, regorge de beaucoup de bois, source de convoitise de beaucoup d'exploitants forestiers dont des multinationales. Seulement, la pauvreté et la misère des populations locales contrastent avec l'enrichissement vertigineux des exploitants forestiers.