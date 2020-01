La diaspora camerounaise déroule le tapis rouge pour Maurice Kamto :: CAMEROON

Arrivé ce jour en France en provenance des USA et accompagné d'une forte délégation, le Pr Maurice Kamto y a entamé ce mardi sa visite officielle.

Un programme éclectique, à la fois politique, économique et protocolaire, attend le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) tout au long de la semaine.

Honneurs protocolaires et tapis rouge. Hymne national du Cameroun joués par un orchestre spécial requisionné pour la circonstance. Revue des troupes et puis surtout, audience dans la salle VIP de l'aéroport Roissy Charles De Gaule avec les hommes politiques,économiques et la société civile française et camerounaise

La France a tout fait pour que les premiers pas en Occident du Pr Maurice Kamto le mènent d’abord à Paris, avant Ottawa- Canada qui lui faisait les yeux doux et avant les Etats Unis où il participera à une importante réunion cardinale sur l'avenir du Cameroun, suivi d'un grand meeting avec la diaspora camerounaise du pays de Donald Trump.

Au programme, mercredi 29 janvier, rencontre avec des hommes politiques et certains élus français

Jeudi, conférence de presse (sur invitation) à l'hôtel Concorde Montparnasse- Paris 14e de 10h à 13h

Vendredi 31 janvier 2020: Rencontre avec les responsables du MRC Europe (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) suivi d'une autre rencontre avec les leaders d'organisations et la société civile camerounaise de la diaspora de 10h à 23h. L'adresse du lieu de cette rencontre sera communiquée ultérieurement et les personnalités invitées sont déjà avisées, nous renseigne, le comité d'organisation

Samedi 1er février 2020, grand meeting de Paris à la Place de la république, Paris 10e de 10 à 19h.

Des délégations des villes européennes sont annoncées pour ce grand meeting de Paris. Nous y reviendrons