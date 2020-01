CAMEROUN :: Nécrologie; Le grand Ebanga tire sa révérence :: CAMEROON

Le célèbre photographe, des CAN, et Coupe du monde... Le grand Ebanga que Maliens et Ivoiriens appelaient très affectueusement BANGA, à Sikasso et Bamako au Mali en 2002, vient de fermer l'objectif de son apareil-photo pour l'éternité.

Ebanga ne sillonnera plus les stades du monde, et les salles des snack bars comme le Cintra ou il avait ses habitudes... avec sa diparition, le Cameroun perd un grand pro de la photo... RIP vieux frère...