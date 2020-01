CAMEROUN :: TRÈS URGENT: LE CÉLÈBRE ANIMATEUR RADIO MARTINEZ ZOGO DÉFÉRÉ A LA PRISON DE KONDENGUI :: CAMEROON

Bâillonné dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense ( Sed) à Yaoundé depuis vendredi dernier, Martínez Zogo, chef de chaine d'Amplitude FM, une radio urbaine émettant depuis Yaoundé la capitale politique du Cameroun, a été placé en détention préventive à la prison principale de Yaoundé.



Martinez Zogo est dans une extrême détresse. L'épouse de Samuel Mvondo Ayolo le ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République, a fini par avoir la peau de l'animateur radio le plus écouté du Cameroun. L'épouse d'un des membres les plus puissants du gouvernement camerounais, a fait arrêter Martinez Zogo le chef de chaine Amplitude FM vendredi dernier, alors que ce dernier se rendait à la radio pour son émission matinale dénommée "Embouteillage". Une émission où pour son promoteur, il était question de " tout déballer " sur la place publique. Une sorte d'arbre à palabres radiophonique.



Seulement, l'épouse de Samuel Mvondo Ayolo s'est dit injustement déshonorée par Martinez Zogo. Aussi, a-t-elle saisi le procureur de la République du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, lequel à en croire l'avocat du célèbre animateur, a demandé à toutes les unités de gendarmerie, d'arrêter Martinez Zogo, et de le faire déférer. Chose faite depuis vendredi dernier à 09 heures.



Mais après une première apparition devant les juges du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, le 21 janvier dernier, Martinez Zogo qui y comparaissait encore hier mercredi, a finalement été déféré autour de 21 heures, à la prison principale de Yaoundé - Kondengui.

Martinez Zogo est poursuivi pour " chantage, cybercriminalité, et atteinte à la vie privée ".