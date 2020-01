CAMEROUN :: Humanitaire : Les cadres de Sosucam au chevet des enfants :: CAMEROON

Regroupés en l'Amicale des cadres de la Sosucam ( Amicas), ces hommes et femmes au grand coeur de la Société sucrière du Cameroun ( Sosucam), étaient aux côtés des enfants du village Messessa, département de la Haute Sanaga ( région du Centre Cameroun).

Les enfants du village Messessa ont passé une bonne et heureuse fête de Noël. Les cadres de la Sosucam ont remis des paquets constitués de nombreux articles, à 19 familles préalablement enregistrées de cette localité située en périphérie du domaine d'exploitation agricole de la Sosucam. Il s'agissait : de jouets et de vêtements offerts aux familles de ce village et environs.

Pour la circonstance, les bénéficiaires se sont donné rendez-vous à la cour de la chefferie du village. Pierre Boueli le président de l'Amicas était à la tête d'une délégation forte d'une quinzaine de membres, et dans laquelle se trouvait le Père Noël. Très remarqué par sa robe rouge et sa longue barbe blanche, ce dernier était très reconnaissable, et a déclenché l'ire des enfants. La légende du Père Noël continue à émerveiller les gosses.



Il est d'ailleurs revenu au Père Noël, de procéder à la remise de lots aux familles. La chefferie s'est transformée en une vraie aire de fête où une centaine d'enfants a chanté en guise de remerciements aux donateurs. La joie était immense parmi les chefs de familles qui ont remercié l'Amicas pour son coeur d'agneau. A l'exemple de la Sosucam qui a une réputation établie dans l'humanitaire et la responsabilité sociétale, les cadres de la Sosucam n'hésitent jamais à suivre les pas de leur employeur.

Créée en avril 2016, l'Amicas qui entend multiplier ce type d'actions, s'est aussi imposé le devoir de contribuer plus que jamais, au rayonnement de la Sosucam, une entreprise agro-alimentaire qui produit un sucre raffiné de qualité mondiale. La Sosucam est basée au Cameroun à Nkoteng et à Mbandjock, dans le département de la Haute Sanaga (région du Centre). C'est une filiale du groupe français SOMDIAA.