CAMEROUN :: L’appel au renforcement de la sécurité à l'Extrême-Nord :: CAMEROON

Le gouverneur de la région, Midjiyawa Bakary, l’a réitéré au cours de la réunion du Comité de coordination administrative et de maintien de l’ordre récemment à Maroua.

L’Extrême-Nord vit actuellement dans «une conjoncture sécuritaire exceptionnellement préoccupante, marquée par la recrudescence d’actes de terrorisme et de grand banditisme qui mettent gravement en péril la paix et la stabilité dans notre circonscription dans son ensemble et le département du Mayo-Sava en particulier ». Propos du gouverneur, Midjiyawa Bakary, qui présidait le 10 décembre dernier dans la salle des conférences de ses services, la deuxième réunion du Comité de coordination opérationnelle de maintien de l’ordre pour l’année 2019, couplée à la restitution des travaux de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs.

Tous les six préfets de la région ont pris part à ces travaux, tout comme les forces de défense et de sécurité. Il convient de souligner qu’à la faveur de la saison sèche, les frontières sont de plus en plus poreuses, facilitant ainsi l’accès des malfrats qui effectuent des incursions sporadiques. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Le gouverneur a lancé un appel afin que tout le monde, forces de maintien l’ordre et de sécurité, tout comme les populations, redoublent de vigilance afin de traquer tout malfrat.

« L’enjeu de cette rencontre d’échanges et d’alerte n’échappe à personne ici », a martelé le gouverneur, à l’adresse des participants qu’il a par ailleurs félicités, chacun pour sa contribution dans la quête des valeurs républicaines que sont la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Valeurs que ne cesse de prôner le président de la République.