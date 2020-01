CAMEROUN :: Tsimi Evouna somme les transporteurs interurbains basés à Tongolo et Etoudi de déguerpir :: CAMEROON

En raison de l’organisation du Championnat d’Afriques des Nations de football (CHAN 2020), et de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé recommande à ces agences de voyage de s’installer sur la plateforme d’Olembé.

Dans un communiqué signé le 23 décembre 2019, Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) somme les agences de voyage installées entre le lieu-dit « feux Tongolo » et le carrefour Etoudi de prendre attache avec les services techniques compétents de sa municipalité (direction de l’Urbanisme, de l’architecture et du cadre de vie), pour leur délocalisation vers la plateforme d’Olembé.

La décision du délégué du gouvernement est motivée par le fait que ces compagnies sont situées à un jet de pierre du palais présidentiel, et le nouveau centre administratif en chantier. Bien plus, Gilbert Tsimi Evouna s’appuie sur l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en avril 2020 et de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2021. « Des mesures exceptionnelles et urgentes sont prises pour soigner l’image de la ville de Yaoundé », insiste le premier magistrat municipal de Yaoundé. De sources concordantes, la gare routière du quartier Tongolo sera rasée, pour être transférée au quartier Olembé, quartier située dans la périphérie nord de la capitale.

La décision de M. Tsimi Evouna ne fait pas l’unanimité au sein des responsables des compagnies de transport interurbain concernées. Interpellés pour les mêmes raisons en novembre 2019, par Jean-Ernest Massena Ngalle Bibehe, ministre des Transports, Serge Atangana Ambassa, responsable de l’agence Leader voyages scandait : « nous n’avons pas encore été notifiés d’une telle décision, mais si c’est le cas nous allons nous conformer. On ne saurait faire le bras de fer avec le gouvernement ».

Toutefois, les chefs de compagnie de transport souhaitent voir le gouvernement s’attaquer ardemment au transport clandestin. « Nous payons des taxes, nous remplissons toutes nos obligations envers l’Etat, mais des voitures qui n’appartiennent à aucune agence transportent clandestinement des gens au lieu mobile Emana. Il faut que ça cesse. Quand on va nous envoyer à Olembe et que les autres restent, c’est nous qui allons perdre », se lamente Serge Atangana Ambassa.