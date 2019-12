CAMEROUN :: Le Mouvement All must GO appelle au boycott des manifestations festives du 11 février :: CAMEROON

Le Mouvement All must GO!, par la voix de son Délégué Général appelle le peuple du Cameroun à ne pas assister aux manifestations festives du 11 février 2020.

Par conséquent appelle toutes celles et ceux épris de justice sociale à une mobilisation générale et pacifique le 11 février 2020 à Yaoundé et sur toute l’étendue du territoire en vue de réclamer nos Droits et le renouvellement de la classe politique dirigeante actuelle.

Les élites traditionnelles ont échoué. Le Cameroun a besoin d’avancer.

C’est l’heure du grand changement pour le renouvellement complet de l’élite politique et son remplacement par une nouvelle classe.

Le temps du départ de l’ancienne élite qui a failli est arrivé.

Agissons pacifiquement pour sauver les Générations Futures et les plus pauvres.

Que Dieu bénisse le Cameroun

Contact: allmustgo@free.fr

WhatsApp: 0033752355360