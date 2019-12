CAMEROUN :: Nécrologie : Endeng Zogo l'ancien arbitre international de football est mort :: CAMEROON

Jean Marie Endeng Zogo l'ancien arbitre international assistant de football et régisseur de la prison principale de Mfou ( département de la Mefou et Afamba dans la région du Centre Cameroun), est mort en plein match de football.

Camer.be qui en était encore aux recoupements d'usage, s'est vu confirmer la triste nouvelle. Jean Marie Endeng Zogo l'ancien arbitre international assistant de football et régisseur de la prison principale de Mfou, est mort hier, samedi 21 décembre 2019, au cours d'un match de football, à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Il s'agissait de la finale du tournoi de Solidarité de l'administration pénitentiaire. Des témoins racontent qu'après avoir tiré un coup franc de 25 mètres, le régisseur de la prison principale de Mfou, s'est écroulé sur l'aire de jeu. L'ancien arbitre international assistant de football a eu un malaise qui serait d'origine cardiaque. Transporté au Centre des urgences de Yaoundé au quartier Messa, Jean Marie Endeng Zogo meurt quelques minutes plus tard.

Né le 11 octobre 1962, Jean Marie Endeng Zogo l'ancien arbitre international assistant de football, était dans sa vie, administrateur des prisons. Aussi, a-t-il tour à tour, été régisseur des très stratégiques prisons de la capitale. Monsieur Endeng Zogo meurt à 57 ans, au poste de régisseur de la prison principale de Mfou. Ironie du sort, cet excellentissime arbitre international assistant qui aimait les stades par dessus tout, meurt quasiment en plein match de football. Jean Marie Endeng Zogo a officié comme arbitre assistant aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 en Australie, à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, et à de nombreuses Coupes d'Afrique des nations de football et autres tournois de la Confédération africaine de football.

Natif de l'arrondissement de Sa'a dans le département de la Lekié dans la région du Centre Cameroun, il était de la tribu Beti Menguissa, du clan Mvog- Ndzomo de l'archevêque Jean Zoa. Jean Marie Endeng Zogo était du village Elig- Zogo, à un kilomètre de la ville de Sa'a.

La rédaction de Camer.be s'incline devant son illustre mémoire, et lui rend hommage pour son talent d'arbitre international assistant de football qui a fait honneur à son pays le Cameroun.