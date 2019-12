CAMEROUN :: Chan 2020: Les sites de Douala rassurent :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du littoral a effectué hier lundi 16 décembre une visite d'évaluation des chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures retenues pour le Chan 2020.

Le Cameroun organise le championnat d'Afrique des nations (Chan) en 2020 ce n'est plus un secret pour personne.

La ville de Douala abrite plusieurs sites retenus pour accueillir les évènements liés a cette compétition. En prélude donc à la prochaine visite d'une mission de la CAF au Cameroun,Le président du comité local d'organisation en la personne du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA est allé sur le terrain évaluer le niveau d'avancement des chantiers.

Le premier arrêt a amené la délégation qu'il conduisait Au stade de la réunification de bepanda. Ici,les travaux avancent considérablement et même si la pelouse n'est pas encore correctement délimitée, elle affiche tout de même fière allure.

Les sièges pour spectateurs et autres places présidentielles aux couleurs du Cameroun sont bien montés, on peut se rendre compte que les éclairages et écrans sont déjà opérationnels. par ailleurs, la structure exterieure du stade réhabilitaté sintille grace aux supports métalliques installés par l'entreprise MAGIL en charge de ce chantier.

Le deuxième arrêt était Sur le chantier de la pénétrante Est, lui aussi dernièrement confié à l'entreprise MAGIL, ici, l'entreprise est à pied d'œuvre pour l'achèvement dans les travaux dans les délais prescrits et on peut entrevoir des avancées considérables.

L'autre arrêt du jour était au complexe sportif de Japoma où En dehors du stade qui est prêt depuis plusieurs mois et qui abritera un match test en début du mois de janvier, La structure définitive du parking extérieur de 6 mille véhicules est déjà prête ,il ne reste plus que le marquage.

Le dernier arrêt de la délégation conduite par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua était au siège du comité de site de Douala a bonanjo. Le numéro un de la région a pu se rendre compte de l'état de délabrement du bâtiment qui devrait être réhabilité dans les tous prochains jours.

Dans l'ensemble, les chantiers du chan de la ville de Douala ont plutôt laissé un sentiment de satisfaction au gouverneur et à toute sa délégation. C'est donc de façon plutôt sereine que ce dernier attend les émissaires de CAF.