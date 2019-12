CAMEROUN :: Coopération Sud-Sud: Point de vue identique entre les universités de Douala et de Kigali :: CAMEROON

Le Pr Magloire Ondoa, Recteur de l'Université de Douala- Cameroun a récemment signé à Kigali une convention qui lie désormais l'Université de Douala dont il a la charge à l'Université du Rwanda et l'ULB. Laquelle permettra de former les médecins Rwandais en master des chirurgies, laparoscopique.

Ce n'est plus un secret pour personne. La chirurgie mini-invasive est davantage présente dans les hôpitaux au Cameroun.

Ce d'autant plus qu'elle est enseignée à l'université de Douala. Un fait rendu possible par l'implication scientifique de l'Ulb et de Liège qui, depuis 2016, ont mis sur pied un master en laparoscopie.

Et quand on sait que l'amélioration de l'état de santé des populations demeure un objectif de développement social et de croissance économique autant pour le Cameroun que pour d'autres pays africains, la convention qui vient d'être signée entre l'université de Douala et celle de Kigali participe de ce fait qui, en réalité, constitue un objectif de développement.

Par cette convention, les pathologies digestives gynécologiques, urologiques et pédiatriques couvertes par le dispositif de cette convention n'auront plus de secret pour les étudiants Rwandais qui viendraient se former au Cameroun en chirurgie Laparoscopique. Ce qui entrainera la raréfaction des interventions chirurgicales par la laparotonmie.

Il faut dire qu'au-delà de cette convention de coopération, la côte de l'enseignement supérieur camerounais ne cesse de monter, surtout à l'université de Douala où le Pr Magloire Ondoa, depuis sa nomination au poste de Recteur de cette institution universitaire publique, ne cesse d'oeuvrer pour une saine formation des apprenants, de manière à matérialiser le concept « formation-emploi ».

C'est certainement dans cette veine que se situerait cette autre convention d'un montant de 10,5 milliards de Fcfa signée le 09 octobre 2019 entre l'université de Douala et Bit Media une entreprise autrichienne dans le E-learning. Laquelle permettrait la construction d'un centre de production et de développement technologique (Cpdt) sous le patronage de l'Iut.

Au regard de tout ce qui se passe dans cette institution universitaire publique et allant dans le rayonnement non seulement de l'enseignement supérieur au Cameroun, mais aussi à celui de l' université de Douala, il s'entend dire que le Pr Magloire Ondoa sera un excellent Recteur.