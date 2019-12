Pourquoi y a-t-il autant d’incendies au Cameroun ? :: CAMEROON

Vendredi dernier j’ai assisté à l’incendie de Las Vegas, l’un des snack-bars les plus modernes et les plus fréquentés de la ville de Douala. Mais j’ai le regret de vous annoncer qu’il ne s’agissait pas là d’un événement extraordinaire…

Que s’est-il passé à Las Vegas ?

L’incendie a débuté aux alentours de 21 heures. Les flammes sont parties de la salle du haut. Car pendant que les gens étaient en bas en train de s’exercer au billard et de siroter quelques liqueurs alcoolisées, il y a le fuselage d’un climatiseur de l’étage qui a provoqué un court-circuit. Et c’est comme ça que la fumée a commencé à se glisser petit-à-petit à travers les ouvertures, jusqu’à ce que la caissière s’exclame en courant que « Au feu ! Au feu ! Au feu ! »

Ensuite les clients qui étaient à l’intérieur ont commencé à évacuer sortir en catastrophe, en se marchant presque les uns sur les autres. Puis l’incendie s’est aggravé et on a appelé les pompiers, mais malheureusement ils sont arrivés en retard ! On a aussi appelé la Police et la Gendarmerie qui ont barricadé le périmètre comme s’il s’agissait d’une scène de féminicide, tellement les badauds et les observateurs étaient venus nombreux !

Enfin, les gens ont filmé puis diffusé les images de cet incendie à travers les réseaux sociaux, mais le plus dommageable était déjà fait : l’établissement snack-bar Las Vegas était complètement parti en fumée !

Quels sont les incendies au Cameroun ?

Las Vegas n’est que la continuité d’une longue série qui est aussi inépuisable que les nombreux défauts de notre Code électoral. Puisque les marchés camerounais se brûlent presque toutes les semaines. Les domiciles camerounais se brûlent presque tous les jours. Les bureaux administratifs de nos mauvais administrateurs sont régulièrement la cible des flammes, à l’exemple de nos mairies, de notre Poste nationale, de nos préfectures, de nos centres de santé et que sais-je encore !

À l’exemple des explosions soudaines comme celle de Nsam le 14 février 1998, lorsque des dizaines d’innocents avaient péri calcinés parce qu’ils étaient venus récupérer du carburant frelaté. À l’exemple de la SONARA (Société nationale de raffinerie) qui a stoppé ses activités à cause d’un incendie d’une immense ampleur. À l’exemple de ces vendeurs de gaz qui entassent des bouteilles inflammables sur d’autres bouteilles inflammables, et que souvent ça provoque des explosions spectaculaires qui ressemblent strictement à celle de Nagasaki…

Bref, il y a tellement d’incendies mortels ici au Cameroun ! Et c’est comme ça que nous perdons parfois nos diplômes, nos documents importants, notre argent, nos équipements, notre capital, nos machines, notre logement et quelquefois aussi des êtres humains qui nous étaient pourtant très chers.

Quelles sont les mesures de sécurité ?

En réalité, aucune ! Idem pour la prévention. Idem pour la formation des populations aux gestes de premiers secours. Idem pour le matériel anti-incendie. Idem pour le comportement des assurances en cas de sinistre, mais de cela je vous en reparlerai…

Les pompiers ! Ils arrivent toujours en retard, mais ce n’est pas essentiellement de leur faute. Car comment circuler avec un gros camion dans une ville qui ne possède même pas de routes viables, et encore plus lorsqu’il n’y a que deux ou bien trois compagnies dans une mégapole qui possède déjà environ six millions d’habitants ?

Les extincteurs ! Est-ce que les Camerounais savent même à quoi ça sert ? Hein ? Certains les prennent encore comme des objets de décoration. Et pourtant si on savait les utiliser ou bien seulement les manipuler un peu, que de catastrophes seraient dorénavant évitables !

Les alarmes anti-incendie ! Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Personne ne les achète ici et pourtant ils permettraient de signaler le commencement d’un incendie, et donc de le circonscrire.

Les évacuations ! En cas d’incendie il y a toujours des gens qui montent les uns sur les autres comme je vous ai raconté plus haut, et pourtant ce n’est pas la bonne conduite à tenir. Les normes de sécurité prévoient plutôt des issues de secours et une gestion équilibrée de la panique généralisée, mais qui peut nier que ces normes-là ne sont même pas examinées ici au Cameroun ?

Et les assurances, dans tout ça ?

J’en viens. Car c’est bien à cause de ces institutions financières que nous nous retrouvons dans ce nouveau Moyen-Âge. C’est à cause d’elles que les Camerounais ne leur font plus du tout confiance, et encore moins les Camerounaises. Parce que si tu souscris à une assurance-incendie ici dans notre pays, tu auras tous les incendies du monde mais tu n’auras jamais accès à tes indemnités de dédommagement. Puisque les enquêteurs de ces compagnies capitalistiques vont te demander que « Tu te trouvais où lorsque le feu se déclenchait ? » Leurs experts vont te demander que « Est-ce que ton climatiseur répondait aux dernières normes de sécurité en vigueur ? » Les directeurs exécutifs de ces compagnies d’assurance vont te recevoir dans leurs luxueux bureaux climatisés, et ils vont te déclarer que « Nous sommes désolés, monsieur Pierre La Paix Ndamè, mais votre police d’assurance ne vous couvrait pas jusqu’à la ville de Dibombari. »

Pourquoi y a-t-il autant de tragédies ici au Cameroun ?

Donc vendredi dernier j’ai personnellement assisté à l’incendie de Las Vegas, l’un des snack-bars les plus courus et les plus respectés de la ville de Douala. Mais je suis déçu de vous annoncer qu’il ne s’agissait pas du tout d’un événement extraordinaire…

Pourquoi y a-t-il autant d’incendies au Cameroun ? C’est parce que des individus mal intentionnés font le trafic illicite de l’énergie électrique, et donc leurs installations sont généralement bricolées voire rafistolées.

Pourquoi y a-t-il autant d’incendies ici chez nous ? C’est parce que nous ne prévoyons aucune disposition pour les éviter, et que nous n’envisageons aucune solution pour mieux les combattre.

Pourquoi y a-t-il autant de tragédies dans notre beau pays le Cameroun, et pourtant ce sont des incendies que nous pouvions éradiquer avec un minimum de volonté ?

Mais c’est parce que comme d’habitude, nous fonctionnons suivant la pédagogie de la catastrophe. Nous sommes toujours dans la réaction et non pas dans l’anticipation. Nous sommes les champions du monde des faits divers et nous sommes également les spécialistes du voyeurisme. Nous ne prenons jamais notre vie au sérieux, et nous nous moquons même des précautions qui concernent notre sécurité puisque nous préférerons nous intéresser à des futilités.

Donc voilà pourquoi il y aura toujours autant d’incendies ici au Cameroun !