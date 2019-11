CAMEROUN :: Nord-Ouest /Sud-Ouest : 60 cas de viols enregistrés en octobre 2019 :: CAMEROON

Cette révélation a été faite par le système des Nations unies au cours du lancement le 26 novembre à Yaoundé de la 13e édition de la campagne des 16 jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre.

Elle n’était qu’une fillette. Elle ne faisait qu’aller effectuer avec joie les commissions que lui confiaient ses parents. Cependant, le voisin d’en face, tel un opportuniste, se saisissait d’elle et abusait sexuellement d’elle. Les menaces que celle-ci recevait de son bourreau l’empêchaient de délier sa langue. Quand bien même elle réussit à se confier à l’Association de lutte contre les violences faites aux femmes (Alvf) de Aïssa Doumara, il se fait tard, puisque plus tard, elle va perdre la vie. Un témoignage de la présidente l’Alvf qui ne laisse pas indifférent les participants au lancement de la campagne de 16 jours d’activisme de lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg), le 26 novembre 2019 à Yaoundé.

Il est clair que, des statistiques en matière de viol restent difficiles à établir, à cause du silence, entre autres, de plusieurs victimes. Cependant, au premier trimestre de l'année 2019, le système des Nations unies (Snu) a collecté des données dans les départements du Logone-et-Chari, du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga. Lesquelles données rapportent que 1016 cas de violences ont été déclarés dont 11% étaient des cas de violences sexuelles et 8% de viols. En plus, avec la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le Snu déclare 60 cas de viols enregistrés au mois d'octobre dernier. Ceci démontre clairement que le viol est un problème capital dans le pays et même dans le monde. Et les crises qui sévissent dans le monde sont des occasions qui enveniment davantage la situation. C'est pourquoi cette 13e édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a pour thème : « Orangez le monde : la génération égalité s'oppose au viol ».

Le viol en effet, fait partie des différentes violences dont sont victimes les femmes. Malgré les dispositions juridiques qui condamnent cet acte, la montée en puissance de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a revu à la hausse les cas de viol dans le pays. C’est pourquoi, « on ne peut pas dire qu’on est satisfait », à croire le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff) Marie Thérèse Abena Ondoa. Jusqu’au 10 décembre prochain, le Minproff, en compagnie de ses différents partenaires vont, entre autres, amplifier la voix des différents mouvements de femmes dans les régions et les secteurs qui s’attellent à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, plaider pour des spécifiques au sein des institutions et des environnements de travail.