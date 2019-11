CAMEROUN :: Eau et énergie : Les Tchèques intéressés :: CAMEROON

La délégation conduite par le secrétaire d’Etat Miloslav Stasek a été reçue par le ministre en charge de ces secteurs jeudi dernier à Yaoundé.

Une séance de travail, un objectif. Développer les secteurs de l’eau et de l’énergie au Cameroun. La mission économique tchèque en séjour au Cameroun depuis le début de la semaine a rencontré le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba. Les axes de coopération entre ce pays et le Cameroun ont été passés en revue. Contenu des échanges dévoilés au terme d’une séance de travail qui aura duré un peu plus d’une heure.

« Nous avons discuté des opportunités de coopération entre le Cameroun et la République tchèque dans le domaine de l'énergie. Nous avons déjà quelques sociétés qui travaillent au Cameroun et nous aimerions être plus impliqués, principalement dans les sources d’énergie renouvelables. Nous aimerions également faire plus dans les centrales hydroélectriques. C'est pourquoi nous avons invité le ministre à se rendre en république tchèque afin de voir certains projets », va confier Miloslav Stasek, secrétaire d’Etat au ministère tchèque des Affaires étrangères qu’accompagnait Mathurin Kamanke, 1er vice-président de la chambre économique Afrique centrale-République tchèque .