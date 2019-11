CAMEROUN :: POUR LA CONSTITUTION D’UN COLLECTIF PAUL CHOUTA :: CAMEROON

Mesdames, Messieurs,...Le 30 mai 2019 nous appelions à la constitution d’un collectif de professionnels du Droit et d’acteurs de la société civile pour engager systématiquement des poursuites judiciaires en France contre ces nationaux français, européens, canadiens, américains, etc… originaires du Cameroun qui comme l’écrivaine Calixthe Beyala, parce que soutiens actifs de la dictature trentenaire de Paul Biya, se rendent complices ou sont commanditaires en toute impunité au Cameroun de véritables crimes tels ces séquestrations d’activistes, journalistes, défenseurs des droits humains et militants politiques avec leur lot de tortures et de condamnations arbitraires.

Au moment où les États-Unis exigent officiellement la libération immédiate du Web journaliste et blogueur camerounais, nous réitérons que l’impunité des commanditaires de ces crimes ne pourra pas durer indéfiniment et que nombre d’entre-eux, à défaut d’obtenir la poursuite devant les juridictions internationales des principaux dignitaires du régime de Yaoundé dont M. Biya principalement en raison de leur âge avancée, devront par contre eux faire l’objet de poursuites systématiques dans les pays dont ils ont parfois les nationalités et/ou qui reconnaissent la compétence universelle.

Ça suffit!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques - CL2P

