Belgique- Cameroun: Accepteriez vous de vous soumettre à un test d'ADN pour prouver que vous êtes le géniteur ou la génitrice de vos enfants? :: BELGIUM

Les analyses génétiques se généralisent. Parfois au risque de faire voler en éclats la paix des familles. Parfois pour venir à son secours.

En France par exemple, contrairement à d'autres pays, l'usage des tests de filiation n'est autorisé que sur décision de justice, à des fins médicales, ou pour raison de recherches scientifiques. Mais l'obstacle juridique se contourne facilement. Alors qu'à peine plus de 1000 tests de paternité sont ordonnés chaque année par la justice française à l'issue d'une procédure longue et coûteuse, plus de 20.000 seraient effectués dans le même temps à la demande de ressortissants français par des laboratoires étrangers (espagnols, suisses, belges, nord-américains…).

"Nous recevons des demandes de femmes, qui entendent obliger le géniteur de leur enfant à les aider financièrement, mais aussi celles de pères qui veulent s'assurer d'une paternité ou qui ne veulent pas ou plus l'assumer», témoigne un laboratoire canadien qui travaille essentiellement pour une clientèle française révèle le Figaro. De nombreuses démarches proviennent de personnes plus âgées, de frères et sœurs dont le père est décédé. Ils s'interrogent sur leurs origines réciproques et commandent des tests de fratrie. D'autres s'enquièrent de savoir si une personne est bien la tante ou l'oncle, le neveu ou la nièce, le cousin ou la cousine… Sans oublier les jeunes gens qui sollicitent ces laboratoires afin de connaître ou de vérifier l'identité de leur père biologique. Un enfant sur trente ne serait pas celui du père déclaré, selon une étude publiée dans la revue The Lancet . Le doute est permis. La réponse est maintenant aisée.

Mais procéder à un test ADN, c'est prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore.

C'est ainsi qu'un agent de sécurité camerounais, père de deux enfants, a découvert, à l'occasion de tests ADN, qu'il était le géniteur d'un seul de ses deux fils. Son épouse entretenait une autre relation. L'époux trompé a divorcé en conservant la garde de son enfant biologique. L'autre nourrisson aurait été placé en institution.

Depuis bientôt dix ans, la Belgique autorise les tests ADN sur les enfants migrants.

Assistant social à Wijnegem, Eric vit le déchirement d’une famille camerounaise. "Un test génétique pratiqué en Belgique a établi que le papa n’était vraisemblablement pas le père biologique du petit dernier. Ce père qui n’avait jamais eu de soupçon a appris que l’enfant qu’il chérissait comme son fils n’était pas de son sang, que sa femme avait eu une relation.

Des exemples similaires sont nombreux. Et que dire des demandes de tests d'ADN demandés par les représentations diplomatiques belges à l'étranger dans le cadre des demandes de regroupement familial.

En 2003 en Belgique , le SPF Intérieur a décidé d’instaurer la possibilité d’effectuer des tests ADN dans le cadre des procédures de regroupement familial. Au départ, cette procédure est conçue comme un projet pilote destiné à être évalué et quelques postes diplomatiques seulement étaient autorisés à y participer. Aujourd’hui, sans véritable évaluation, la procédure s’est généralisée et elle est devenue une étape incontournable de la procédure de regroupement familial.

Parti du Cameroun le 25 février 2004, Jean a pu avoir ses papiers en règle en 2009. Il se décide alors de faire venir son épouse et ses trois enfants qui résident au Cameroun. Toutes les formalités remplies, les dossiers sont déposés au Consulat de Belgique à Yaoundé.

Trois mois après, un test d'Adn est exigé par le Consulat. Ce que Jean ne redoute pas. Quelques mois après, le test génétique a établi que Jean n'est pas le géniteur de son deuxième fils. Il décide alors de tout annuler et d'abandonner sa famille au Cameroun

Le recours à ces tests soulève certaines questions car ils véhiculent une notion essentiellement biologique de la notion de famille alors que dans tous les pays, tous les enfants ne sont pas forcément les enfants de leur père. Cela a pour conséquence de bouleverser l’équilibre des familles et d’ébranler l’intérêt des enfants concernés.

