CAMEROUN, DISPARITION FORCÃ‰E: L'Ã‰CRIVAIN, UNIVERSITAIRE ET ACTIVISTE PATRICE NGANANG ARRÃŠTE HIER Ã€ Lâ€™AÃ‰ROPORT DE DOUALA ET DÃ‰TENU PAR LES SERVICES SECRETS CAMEROUNAIS DANS UN LIEU INCONNU. :: CAMEROON

CAMEROUN, DISPARITION FORCÉE: L'ÉCRIVAIN, UNIVERSITAIRE ET ACTIVISTE PATRICE NGANANG ARRÊTE HIER À L’AÉROPORT DE DOUALA ET DÉTENU PAR LES SERVICES S D'une manière ou d'une autre le régime de Yaoundé va devoir le libérer et au plus vite!

Émettre en effet des opinions différentes du discours officiel, même quand celles-ci seraient favorables à un mouvement sécessionniste, n'est pas et ne peut être constitutif de crime contre la sûreté de l'État du Cameroun.

À moins d'avoir une conception particulièrement liberticide, qui interdirait d'office y compris à des ressortissants camerounais vivants et établis à l'étranger (jouissant parfois d'autres nationalités) à l'instar de M. Patrice Nganang, de s'exprimer librement sur la crise anglophone.

Cette forme d'intimidation est simplement inadmissible!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

cl2p

http://www.cl2p.org

Hier soir, le célèbre écrivain camerounais Patrice NGANANG, après un séjour d’un mois au Cameroun où il a parcouru la zone anglophone devait embarquer à bord du vol Kenya Airways pour l’Afrique de l’Est avant de rejoindre le Zimbabwe où réside sa famille. Cependant, il a été capturé par les services secrets camerounais et actuellement détenu dans un lieu inconnu.Rappelons que de Yaoundé où il de trouvait Patrice Nganang a publié son carnet de route dans le journal jeune Afrique où il indiquait que seul le départ de Biya pourrait mettre un terme à la guerre dans la zone anglophone.

LIBÉREZ PATRICE NGANANG

Boris Bertolt